Вердикт Аршавина, виноват ли Сафонов в пропущенном голе в финале ЛЧ

Андрей Аршавин дал оценку игре Матвея Сафонова в финальном матче Лиги чемпионов-2025/26.

«ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.

В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.

«Точно вины Сафонова нет в пропущенном голе. Может быть, он мог выходить раньше, но Хаверц здорово пробил.

Мы надеялись на Мотю в серии. Он не отбил, но испугал так, что игроки «Арсенала» даже в створ ворот не попали. Мотя молодец!» – заявил Аршавин.