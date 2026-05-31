  • Вердикт Аршавина, виноват ли Сафонов в пропущенном голе в финале ЛЧ

Вердикт Аршавина, виноват ли Сафонов в пропущенном голе в финале ЛЧ

Сегодня, 09:58
12

Андрей Аршавин дал оценку игре Матвея Сафонова в финальном матче Лиги чемпионов-2025/26.

  • «ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.
  • В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.

«Точно вины Сафонова нет в пропущенном голе. Может быть, он мог выходить раньше, но Хаверц здорово пробил.

Мы надеялись на Мотю в серии. Он не отбил, но испугал так, что игроки «Арсенала» даже в створ ворот не попали. Мотя молодец!» – заявил Аршавин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Арсенал ПСЖ Аршавин Андрей Сафонов Матвей
Комментарии (12)
oyabun
1780212390
По моему определенная вина Моти всё же есть. Острый угол, забить было сложно. На повторе видно что вратарь просто не успел поднять руки.
...уефан
1780213735
...скажем так, мог выручить, но не выручил из-за того, что застрял в полупозиции и низко опустился. Ну, это так - "кабы эдак, а не так"...
MaxRnD
1780215141
У нас в своё время Бабурин практиковал такие же трюки - на остром углу падать на колени, пускать над головой, да ещё при этом инстинктивно пугаться и отклонять лицо с возможной траектории удара: https://soccer365.ru/games/14900652/&showvideo=259275 https://soccer365.ru/games/14900652/&showvideo=259301
ScarlettOgusania
1780215616
с острого угла от Хаверца над ушами Сафонова со свистом пролетел миллион Смолова...🤣 странно искать виноватого у победившей команды, но игра порой скучная была, не похожа на игру ПСЖ, то что до дополнительного времени и пеналей добрались вполне в духе игры...😇
Давид59
1780216848
Мне тоже показалось, что надо было немного ближе к Хаверцу подходить. Читал много критики на этот счёт. Аршавин тоже это заметил, но вывод почему-то сделал "не виноват". Лично моё мнение раз не вышел, значит ошибся.
Бумбраш
1780216917
Вердикт чипсавина это его проблемы
WadSon
1780220059
Главное защита которая обосралась и подарила этот выход на расстрел на ровном месте, тут вообще не при чем))
Psih86
1780222991
Надо смотреть глубже, как у Хаверца оказался мяч в такой позиции.... Острый угол, не острый, любой топ игрок должен решать в такие моменты.
Hector вернулся
1780226207
Ещё один эксперт про напугал. И все с берегов помойки.
