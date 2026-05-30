Сафонов праздновал победу в ЛЧ без российского флага, Забарный и Хвича вышли с флагами

Футболисты «ПСЖ» отпраздновали вторую подряд победу в Лиге чемпионов на «Пушкаш Арене» в Будапеште.
Российский вратарь Матвей Сафонов не стал выходить на церемонию награждения с государственным флагом РФ.
Многие игроки парижан были с флагами. Например, Хвича Кварацхелия вынес грузинский флаг, а Илья Забарный – украинский.
- «ПСЖ» в финале ЛЧ обыграл «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- Сафонов провел финальный матч полностью.
