Сафонов праздновал победу в ЛЧ без российского флага, Забарный и Хвича вышли с флагами

Футболисты «ПСЖ» отпраздновали вторую подряд победу в Лиге чемпионов на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

Российский вратарь Матвей Сафонов не стал выходить на церемонию награждения с государственным флагом РФ.

Многие игроки парижан были с флагами. Например, Хвича Кварацхелия вынес грузинский флаг, а Илья Забарный – украинский.