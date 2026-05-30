  • Сафонов праздновал победу в ЛЧ без российского флага, Забарный и Хвича вышли с флагами

Сафонов праздновал победу в ЛЧ без российского флага, Забарный и Хвича вышли с флагами

Вчера, 23:46
16

Футболисты «ПСЖ» отпраздновали вторую подряд победу в Лиге чемпионов на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

Российский вратарь Матвей Сафонов не стал выходить на церемонию награждения с государственным флагом РФ.

Многие игроки парижан были с флагами. Например, Хвича Кварацхелия вынес грузинский флаг, а Илья Забарный – украинский.

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Арсенал ПСЖ Сафонов Матвей Кварацхелия Хвича Забарный Илья
Констриктор
1780174586
Красава Забарный.Хвича красава. И Матвей красава-не поддерживает в.ойну.
Император 1
1780174939
Я бы у забОрного флаг отобрал и подтёрся им)
волчарик
1780175420
Подозреваю что не разрешили, узнаем потом.
ilya-ilya-google
1780175904
Сафонов набрался такого опыта в матчах против Зенита, что игроки Арсенала при его виде стали кержаковить
Hector вернулся
1780179936
Предположу, что скоро псж будет избавляться от заборного. Явно не уровень псж.
R_a_i_n
1780200342
Ну ессесно. Каклы везде свой жовто блакитный на показ.
Чилим.
1780209988
Умно сделано. Чтобы не обострять обстановку- вышел без флага. Но буквально сразу вышла его жена с нашим флагом и ненавязчиво стала рядом с Матвеем. И волки сыты, и овцы целы.
SLADE2019
1780211471
Если честно, я вообще не помню, откуда эта традиция с флагами выходить на клубном уровне появилась? До конца мне непонятен смысл того, что вот, например Хвича во флаг Грузии обернулся и вышел. То, что он грузин и играет за Грузию всем известно же.
dheheg-fghvcfgghhgfghh@ma
1780211785
Трусливая мразь
Alexander.saf
1780214220
Трус👎️
