Луис Энрике раскрыл секрет второй подряд победы «ПСЖ» в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарии по итогам выигранного финала Лиги чемпионов.

Парижане победили «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

«ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд.

«Сейчас у меня смешанные чувства. Я устал, но это лучший момент сезона. Мы снова чемпионы, и это невероятно. Мы заслужили это.

Мы одолели очень сильную команду. Поздравляю «Арсенал», было действительно непросто. Они сыграли отлично.

Это нормально – они старались перевести игру в те фазы, где особенно сильны. Мы же пытались контролировать мяч и активно прессинговать. В итоге мы выиграли этот титул.

Матч вышел напряженным, с первых минут приходилось нелегко. Секрет – в постоянной работе.

Запасные сыграли решающую роль: Гонсалу Рамуш, Лукас Бералдо, Брэдли Барколя, Варрен Заир-Эмери... Он заслужил сыграть, но выбирать футболистов было очень сложно», – сказал Энрике.