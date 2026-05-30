Сафонов пропустил на 6-й минуте финала ЛЧ

«Арсенал» вышел вперед в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/26 против «ПСЖ».

Кай Хаверц, нападающий лондонского клуба, отличился уже на шестой минуте встречи. Счет в матче – 1:0 в пользу английской команды.

Ворота «ПСЖ» защищает россиянин Матвей Сафонов.