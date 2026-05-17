Тренер «ПСЖ» высказался о предстоящем финале с «Арсеналом»

Луис Энрике, главный тренер «ПСЖ», заявил, что не помнит победу в финале Лиги чемпионов в Мюнхене.

«Я ничего не помню. Если думаешь о прошлом, ты отвлекаешься. Я убеждeн, что мы можем выиграть вторую Лигу чемпионов. Это моя мотивация. Я хочу, чтобы все были готовы – и игроки, и болельщики», – сказал Энрике на пресс-конференции перед матчем последнего тура Лиги 1 против «Парижа».

Испанский тренер подчеркнул, что команда ещe не обсуждала предстоящий финал против «Арсенала».

«Первая победа была невероятной и незабываемой. Но сейчас я о ней уже не помню, она принадлежит истории. Вторая – самая важная. Если честно, мы ещe не говорили о финале. Лучший способ подготовиться – сыграть завтра с интенсивностью. Финал решится в мелочах, как и в матчах с «Ливерпулем» или «Баварией», – добавил тренер «ПСЖ».

Энрике отказался называть фаворита решающего матча. «В финале невозможно определить фаворита. У нас будет время на тактические тренировки, чтобы проработать оборону и атаку. Цель – подвести игроков к финалу в оптимальных кондициях», – пояснил он.