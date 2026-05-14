Дешам заявил, что Шевалье не попал на ЧМ-2026 из-за Сафонова

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пояснил, почему не вызвал на чемпионат мира-2026 вратаря «ПСЖ» Люку Шевалье.
«Шевалье может быть разочарован. Он не играл несколько месяцев», – сказал Дешам, обратив внимание, что Люка проиграл конкуренцию россиянину Матвею Сафонову.
- Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро.
- В январе голкипер сборной России стал основным в парижской команде, вытеснив из состава Люка Шевалье.
- В этом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, в 12 из которых не пропустил.
- Накануне Сафонов второй раз подряд стал с «ПСЖ» чемпионом Франции.
- 30 мая «ПСЖ» в Будапеште сыграет в финале Лиги чемпионов против «Арсенала».
Источник: RMC Sport