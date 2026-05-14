Дешам заявил, что Шевалье не попал на ЧМ-2026 из-за Сафонова

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пояснил, почему не вызвал на чемпионат мира-2026 вратаря «ПСЖ» Люку Шевалье.

«Шевалье может быть разочарован. Он не играл несколько месяцев», – сказал Дешам, обратив внимание, что Люка проиграл конкуренцию россиянину Матвею Сафонову.