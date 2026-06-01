Сын Анчелотти возглавил клуб Лиги 1, который сыграет в Лиге чемпионов

Новым главным тренером «Лилля» стал Давиде Анчелотти.

Он подписал с французским клубом контракт на 2 года.

«Лилль» рад приветствовать Давиде Анчелотти в преддверии сезона-2026/27, который будет включать в себя как Лигу 1, так и Лигу чемпионов.

Этот молодой тренер, уже обладающий большим опытом благодаря своей обширной карьере в крупнейших клубах мира, тренерских штабах и раздевалках, также известен своей способностью развивать молодые таланты, выступая на самом высоком уровне. Добро пожаловать в «Лилль», Давиде!» – говорится в сообщении клуба.