Сын Анчелотти возглавил клуб Лиги 1, который сыграет в Лиге чемпионов

Новым главным тренером «Лилля» стал Давиде Анчелотти.
Он подписал с французским клубом контракт на 2 года.
«Лилль» рад приветствовать Давиде Анчелотти в преддверии сезона-2026/27, который будет включать в себя как Лигу 1, так и Лигу чемпионов.
Этот молодой тренер, уже обладающий большим опытом благодаря своей обширной карьере в крупнейших клубах мира, тренерских штабах и раздевалках, также известен своей способностью развивать молодые таланты, выступая на самом высоком уровне. Добро пожаловать в «Лилль», Давиде!» – говорится в сообщении клуба.
- «Лилль» в минувшем сезоне занял 3-е место в чемпионате Франции. Ранее его возглавлял Бруно Женезио.
- 36-летний Анчелотти-младший в 2025 году полгода был главным тренером «Ботафого».
- В последнее время Давиде работал помощником своего отца Карло Анчелотти в сборной Бразилии. Ранее они также несколько лет проработали вместе в «Реале».
Источник: официальный сайт «Лилля»