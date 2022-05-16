Бруно Женезио
Тренер
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Женезио
|Команда
|Ренн
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|1 сентября 1966
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Женезио
|Команда
|Ренн
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|1 сентября 1966
|Дата
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Тулуза
|3 : 1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 23 тур
|16.02.2023
|Шахтер
|2 : 1
|Ренн
|Лига Европы, 1/16 финала
|19.02.2023
|Ренн
|2 : 0
|Клермон
|Франция. Лига 1, 24 тур
|23.02.2023
|Ренн
|2(4) : 2(5)
|Шахтер
|Лига Европы, 1/16 финала
|26.02.2023
|Нант
|0 : 1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 25 тур
|05.03.2023
|Ренн
|0 : 1
|Марсель
|Франция. Лига 1, 26 тур
|11.03.2023
|Осер
|0 : 0
|Ренн
|Франция. Лига 1, 27 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ренн
|8
|3
|1
|4
|Дата
|Матч
|08.09.2022
|АЕК
|1 : 2
|Ренн
|15.09.2022
|Ренн
|2 : 2
|Фенербахче
|06.10.2022
|Ренн
|2 : 1
|Динамо
|13.10.2022
|Динамо
|0 : 1
|Ренн
|27.10.2022
|Фенербахче
|3 : 3
|Ренн
|03.11.2022
|Ренн
|1 : 1
|АЕК
|16.02.2023
|Шахтер
|2 : 1
|Ренн
|23.02.2023
|Ренн
|2(4) : 2(5)
|Шахтер