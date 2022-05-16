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    Бруно Женезио

    Тренер
    Имя Бруно
    Фамилия Женезио
    Команда Ренн
    Гражданство Франция
    Дата рождения 1 сентября 1966
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Тулуза 3 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 23 тур
    16.02.2023 Шахтер 2 : 1 Ренн Лига Европы, 1/16 финала
    19.02.2023 Ренн 2 : 0 Клермон Франция. Лига 1, 24 тур
    23.02.2023 Ренн 2(4) : 2(5) Шахтер Лига Европы, 1/16 финала
    26.02.2023 Нант 0 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 25 тур
    05.03.2023 Ренн 0 : 1 Марсель Франция. Лига 1, 26 тур
    11.03.2023 Осер 0 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ренн 8 3 1 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.09.2022 АЕК 1 : 2 Ренн
    15.09.2022 Ренн 2 : 2 Фенербахче
    06.10.2022 Ренн 2 : 1 Динамо
    13.10.2022 Динамо 0 : 1 Ренн
    27.10.2022 Фенербахче 3 : 3 Ренн
    03.11.2022 Ренн 1 : 1 АЕК
    16.02.2023 Шахтер 2 : 1 Ренн
    23.02.2023 Ренн 2(4) : 2(5) Шахтер
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