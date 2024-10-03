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Бруно Женезио
Новости
Бруно Женезио - новости
Марсель
Франция
1 сентября 1966 (60)
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Сын Анчелотти возглавил клуб Лиги 1, который сыграет в Лиге чемпионов
1 июня
«Монако» Головина сменит главного тренера
27 мая
Только три тренера побеждали в еврокубках Анчелотти, Гвардиолу и Моуринью
2024.10.03 14:38
Мбаппе – лучший игрок сезона Лиги 1. Доннарумма – лучший вратарь, Женезио – лучший тренер
2022.05.16 01:06
L'Equipe: «Марсель» рассматривает четырех кандидатов на замену Виллаш-Боашу, Жардим – в списке
2020.05.16 12:20
Виейра – претендент на должность главного тренера в «Лионе»
2019.04.16 07:11
5
Женезио объявил о скором уходе с поста главного тренера «Лиона»
2019.04.14 08:37
10
Женезио: «Слухи о приходе Моуринью в «Лион» заставляют меня смеяться. СМИ плохо делают свою работу»
2019.04.12 14:36
134
Женезио: «Буду очень горд, если Моуринью сменит меня в «Лионе»
2019.03.28 06:45
2
L’Équipe: Моуринью может возглавить «Лион»
2019.03.27 10:03
8
L’Equipe: Блан может возглавить «Лион»
2019.03.20 08:38
3
Женезио: «Месси может то, что остальным не под силу»
2019.03.14 07:25
3
Тренер «Лиона» Женезио: «По стилю «Шахтер» похож на «Барселону»
2018.10.02 07:05
Видео
Тренер «Лиона» хотел избить юношу, который оскорбил его дочь
2018.09.03 17:29
8
Тренер «Лиона» Женезио: «Мы провели матч безобразно, мне стыдно за это!»
2018.03.16 09:07
17
Главный тренер «Лиона»: «Шансы на победу есть как у нас, так и у ЦСКА»
2018.03.14 18:59
2
Главный тренер «Лиона»: «Доволен результатом матча с ЦСКА. Перед ответной встречей я не беспокоюсь»
2018.03.08 23:47
Главный тренер «Лиона» уверен в гостевой победе над ЦСКА
2018.03.07 23:47
15
Женезио считает, что защитники «Лиона» в матче против «Аякса» бросали голкипера на произвол судьбы
2017.05.04 01:40
2
Женезио: «Не знаю, как оценить шансы «Лиона» на выход в следующий раунд»
2017.03.10 08:44
Адебайор: «На встрече с Женезио я пил только воду – никакого виски или сигарет»
2016.09.23 00:19
2
Женезио: «Во время трансферных переговоров Адебайор заказал виски, а изо рта свисала сигарета»
2016.09.22 20:00
2
Наставник «Лиона» намерен по-мужски пообщаться с Адебайором
2016.09.17 06:57
«Лион» продлил контракт с главным тренером до 2019 года
2016.06.03 18:51
Лаказетт летом покинет «Лион»
2016.05.08 18:28
Женезио назначен главным тренером «Лиона»
2015.12.24 20:06
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