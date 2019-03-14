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    Женезио: «Месси может то, что остальным не под силу»

    Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио поделился впечатлениями от вылета из Лиги чемпионов. «Ткачи» крупно проиграли «Барселоне» 1:5.

    «Мы провели два разных тайма. Сначала мы не справлялись с давлением «Барселоны», а во второй половине встречи улучшили игру, забили и появилась надежда. Но затем «Барселона» забила третий гол и решила все вопросы.

    «Барселона» грамотно прижала нас к воротам. Мы планировали играть выше, и в этом смысле дела у нас пошли лучше в начале второго тайма. Мы почувствовали, что возможно все, но потеряли мяч в середине поля и пропустили третий гол.

    Сегодня Месси сыграл в своем классическом режиме Лиги чемпионов. Он гений и в состоянии делать то, что другим не под силу. Порой он просто неудержим», – сказал Женезио.

    • Первая игра в Лионе закончилась со счетом 0:0.
    • Ни один французский клуб не представлен в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    14.03.2019 07:25
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +59993

      zigbert 14 марта, 16:23

      Бруно можно только посочувствовать что Месси в этот день был неудержим.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян 14 марта, 09:42

      На то он и футбольный гений, что делает на поле всё неподражаемо и гениально. А нам остаётся только смотреть и восхищаться.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +872

      Александр52 14 марта, 08:40

      Да, Лео гений, и он неудержим. И мы это знаем.

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