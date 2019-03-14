Женезио: «Месси может то, что остальным не под силу»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио поделился впечатлениями от вылета из Лиги чемпионов. «Ткачи» крупно проиграли «Барселоне» 1:5.

«Мы провели два разных тайма. Сначала мы не справлялись с давлением «Барселоны», а во второй половине встречи улучшили игру, забили и появилась надежда. Но затем «Барселона» забила третий гол и решила все вопросы.

«Барселона» грамотно прижала нас к воротам. Мы планировали играть выше, и в этом смысле дела у нас пошли лучше в начале второго тайма. Мы почувствовали, что возможно все, но потеряли мяч в середине поля и пропустили третий гол.

Сегодня Месси сыграл в своем классическом режиме Лиги чемпионов. Он гений и в состоянии делать то, что другим не под силу. Порой он просто неудержим», – сказал Женезио.