Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
2 Тест: дороже фильм или футболист?
Тест: дороже фильм или футболист?
3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

Мбаппе – лучший игрок сезона Лиги 1. Доннарумма – лучший вратарь, Женезио – лучший тренер

Французский национальный союз футболистов-профессионалов (UNFP) признал лучшим футболистом сезона Лиги 1 нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Лучшим вратарем стал Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ», лучшим тренером – Бруно Женезио из «Ренна».

  • В этом сезоне Мбаппе забил 25 голов и сделал 16 ассистов в 34 матчах чемпионата.
  • «ПСЖ» досрочно победил в Лиге 1.
  • Форвард может летом покинуть клуб в связи с истечением контракта.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Директор «ПСЖ» Леонардо встречался с тренером «Порту» Консейсау
У «Монако» Головина девять побед подряд 1
Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Монпелье» благодаря дублю Месси; «Монако» обыграл «Брест», Головин получил желтую за неспортивное поведение
Источник: твиттер UNFP

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 01:06
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11