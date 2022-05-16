Мбаппе – лучший игрок сезона Лиги 1. Доннарумма – лучший вратарь, Женезио – лучший тренер

Французский национальный союз футболистов-профессионалов (UNFP) признал лучшим футболистом сезона Лиги 1 нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Лучшим вратарем стал Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ», лучшим тренером – Бруно Женезио из «Ренна».

В этом сезоне Мбаппе забил 25 голов и сделал 16 ассистов в 34 матчах чемпионата.

«ПСЖ» досрочно победил в Лиге 1.

Форвард может летом покинуть клуб в связи с истечением контракта.

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