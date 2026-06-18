Футболист Кот-д`Ивуара пропустит матч ЧМ-2026 – его не пустили из США в Канаду

Нападающий сборной Кот-д`Ивуара Элье Ваи не сыграет с Германией во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Его не пустили в Канаду из-за проблем с законом – во Франции футболиста «Ниццы» подозревают в незаконных ставках и намеренном получении желтой карточки.

При этом в США 23-летнего Ваи приняли – там он поучаствовал в матче чемпионата мира с Эквадором (1:0).

Ивуарийский форвард остался в Соединенных Штатах, где ждет разрешения ситуации.