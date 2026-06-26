Определились 19 участников 1/16 финала ЧМ-2026, 8 сборных вылетели из турнира

По итогам матчей 3-го тура ЧМ-2026, прошедших в 6 из 12 групп, определены уже 19 команд, гарантировавших себе выход в 1/16 финала.

К Мексике, США, Германии, Франции, Норвегии, Аргентине, Колумбии, Швейцарии, Канаде, Бразилии, Марокко, ЮАР, Боснии и Герцеговине за минувший игровой день добавились Кот-д’Ивуар, Эквадор, Нидерланды, Япония, Швеция и Австралия.

Также известны 8 команд, которые займут 4-е места в своих группах и не сыграют в плей-офф. К Гаити, Турции, Тунису, Иордании, Панаме, Катару и Чехии в минувший игровой день добавилось Кюрасао.