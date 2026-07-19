Роналдо назвал фаворита финала ЧМ-2026: «Победит легко»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины.

«Испания победит, и легко. Они всегда были фаворитами наряду с Францией.

Испания играет в превосходный футбол. Это у них в ДНК. Они играют в него много лет, с самого детства.

Аргентинцы прекрасно выступили на этом чемпионате мира. Аргентина – команда, которая демонстрирует дух преодоления трудностей, настоящий боевой дух, но Испания очень хорошо сыграна. Они знают, что им нужно делать в каждый момент», – цитирует Роналдо TyC Sports.

Финал пройдет сегодня, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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