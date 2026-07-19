Девочка из России выступит с Шакирой во время финала ЧМ-2026

Русская девочка Есения Михеева выступит вместе с Шакирой в перерыве финала ЧМ-2026. Об этом сообщила продюсер Яна Рудковская.

«Русская кровь, бразильский огонь и 10-летняя девочка, которая покорила Шакиру. Пока весь мир будет следить за матчем, мы будем следить за маленькой Есенией Михеевой, она выйдет на величайшую сцену планеты в перерыве финала ЧМ-2026 . Она будет танцевать с Шакирой во время ее выступления.

Лучшего представителя России на этой сцене мы не могли и представить», – написала Рудковская в соцсетях.

Финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной пройдет сегодня, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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