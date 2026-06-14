13 сборных-участниц ЧМ-2026 раскритиковали президента УЕФА

Футбольные федерации Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, ДР Конго, Гаити, Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Ганы, Сенегала, ЮАР и Кот-д’Ивуара выпустили совместное заявление.

Они раскритиковали слова президента УЕФА Александера Чеферина о расширении чемпионата мира до 48 сборных. Ранее словенец говорил, что увеличение числа участников турнира приводит к появлению неинтересных матчей.

«При всем уважении, мы категорически не согласны с этими заявлениями. Для наших стран не существует такого понятия, как неважные матчи чемпионата мира.

Для Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана участие в чемпионате мира по футболу – это историческое достижение и воплощение мечты, объединяющей поколения. Для таких стран, как Конго и Гаити, возвращение на главную футбольную арену после долгого отсутствия имеет особое значение для миллионов болельщиков, которые ждали этого момента годами, а порой и десятилетиями.

Предположение, что эти матчи в какой-то мере менее важны, глубокое разочаровывает и не учитывает усилий, жертв и стремлений игроков, тренеров, клубов, футбольных лидеров и болельщиков по всему миру.

За каждым выходом [на ЧМ] стоят годы труда и вложений. За каждой сборной – целые сообщества и миллионы людей, которые видят в футболе источник гордости, надежды и единства.

Футбол не принадлежит какой-то отдельной группе стран. Его сила – в глобальности. Чемпионат мира является крупнейшим футбольным турниром именно потому, что объединяет разные культуры, разные истории и разные футбольные путешествия.

Для многих стран участие в чемпионате мира – это не просто спортивное достижение. Это момент, который вдохновляет целые поколения, ускоряет развитие футбола и оставляет воспоминания на всю жизнь.

Мы считаем, что каждая страна, прошедшая квалификацию, заслуживает уважения. Каждая команда получила свое место по заслугам. Каждый болельщик имеет право на мечту. Каждый матч имеет значение для миллионов людей по всему миру.

Поэтому мы отвергаем комментарии президента УЕФА и подтверждаем нашу уверенность в том, что развитие футбола должно и впредь создавать возможности, вдохновлять новые поколения и укреплять глобальный характер игры. Каждая команда прошла квалификацию, потому что заслужила этого. Каждый матч важен», – говорится в заявлении.