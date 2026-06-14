Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

13 сборных-участниц ЧМ-2026 раскритиковали президента УЕФА

Вчера, 22:26
10

Футбольные федерации Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, ДР Конго, Гаити, Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Ганы, Сенегала, ЮАР и Кот-д’Ивуара выпустили совместное заявление.

Они раскритиковали слова президента УЕФА Александера Чеферина о расширении чемпионата мира до 48 сборных. Ранее словенец говорил, что увеличение числа участников турнира приводит к появлению неинтересных матчей.

«При всем уважении, мы категорически не согласны с этими заявлениями. Для наших стран не существует такого понятия, как неважные матчи чемпионата мира.

Для Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана участие в чемпионате мира по футболу – это историческое достижение и воплощение мечты, объединяющей поколения. Для таких стран, как Конго и Гаити, возвращение на главную футбольную арену после долгого отсутствия имеет особое значение для миллионов болельщиков, которые ждали этого момента годами, а порой и десятилетиями.

Предположение, что эти матчи в какой-то мере менее важны, глубокое разочаровывает и не учитывает усилий, жертв и стремлений игроков, тренеров, клубов, футбольных лидеров и болельщиков по всему миру.

За каждым выходом [на ЧМ] стоят годы труда и вложений. За каждой сборной – целые сообщества и миллионы людей, которые видят в футболе источник гордости, надежды и единства.

Футбол не принадлежит какой-то отдельной группе стран. Его сила – в глобальности. Чемпионат мира является крупнейшим футбольным турниром именно потому, что объединяет разные культуры, разные истории и разные футбольные путешествия.

Для многих стран участие в чемпионате мира – это не просто спортивное достижение. Это момент, который вдохновляет целые поколения, ускоряет развитие футбола и оставляет воспоминания на всю жизнь.

Мы считаем, что каждая страна, прошедшая квалификацию, заслуживает уважения. Каждая команда получила свое место по заслугам. Каждый болельщик имеет право на мечту. Каждый матч имеет значение для миллионов людей по всему миру.

Поэтому мы отвергаем комментарии президента УЕФА и подтверждаем нашу уверенность в том, что развитие футбола должно и впредь создавать возможности, вдохновлять новые поколения и укреплять глобальный характер игры. Каждая команда прошла квалификацию, потому что заслужила этого. Каждый матч важен», – говорится в заявлении.

  • В 2026 году на чемпионате мира впервые выступает 48 сборных.
  • С 1998 по 2022 годы в каждом турнире принимали участие по 32 команды.

Еще по теме:
ЧМ-2026. Германия разнесла Кюрасао (7:1) 4
Обзор матча Германия – Кюрасао голы и лучшие моменты (Видео)
Дугласа Сантоса признали лучшим игроком Бразилии в матче ЧМ-2026 против Марокко
Источник: страница Бена Джейкобса в соцсети X
Чемпионат мира Узбекистан Кабо-Верде Кюрасао ДР Конго Гаити Алжир Тунис Марокко Египет Гана Сенегал ЮАР Кот-д`Ивуар (Кот-д’Ивуар) Чеферин Александер
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
almanev
1781466836
Половину игр можно не смотреть, у Катара и ЮАР уровень игры как у Пари НН
Ответить
Бумбраш
1781466840
Что вы хотели от инфантильного джони?
Ответить
Alex Y
1781466878
Кюрасао свое уже получили)
Ответить
Давид59
1781467504
Или переведено неверно, или Заявление, мягко говоря, неумное. Чеферин имел ввиду, что "неинтересны" матчи будут болельщикам "грандов". Игра в одну калитку (как сегодня Германия - Курасао) неинтересна. А в Заявлении они пишут о не интересе со стороны "футбольных карликов". Никто их не оскорблял. Пусть они играют между собой. А вот с квотами явно что-то не то. Италии на ЧМ нет, а Курасао есть.
Ответить
BRO_football
1781470418
А Чеферину только интересные матчи интересуют! Ему в первую очередь важно бабло зарабатывать. А это возможно только с крупными сборными, которые умеют играть в футбол. На "неинтересные матчи" меньше билетов покупают и меньше рекламы продаётся.
Ответить
evgevg13
1781472659
Да что тут мелочиться. Сделать 200 участников. Никому обидно не будет.
Ответить
Император 1
1781472981
Так Чеферин правду сказал. Смысл от острова в группе, который займёт последнее место с 0 баллами и 15 пропущенными мячами.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
16
ЧМ-2026. Форвард «МЮ» принес Кот-д'Ивуару победу над Эквадором на 91-й минуте (1:0)
04:04
Унижение Адвоката на ЧМ-2026, «Зенит» – базовый клуб сборной Бразилии, свадьба Сафонова и другие новости
00:59
ЧМ-2026. Япония на старте ушла от поражения от Нидерландов (2:2)
00:55
5
Спартаковский инсайдер прокомментировал информацию о трансфере Малкома
00:17
1
Адвокат прокомментировал 1:7 Кюрасао от Германии
Вчера, 23:32
2
Российского тренера уличили в безволии и бесхарактерности
Вчера, 23:17
1
Защитник «Зенита» может перейти в клуб Первой лиги
Вчера, 23:00
2
Нагельсман прокомментировал 7:1 Германии с Кюрасао
Вчера, 22:52
Черданцев: «Вслед за «селесао» отсасао и Кюрасао»
Вчера, 22:43
18
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча Кот-д'Ивуар – Эквадор: голы и лучшие моменты (Видео)
04:14
ВидеоОбзор матча Нидерланды – Япония: голы и лучшие моменты (Видео)
00:55
Впервые за 72 года игрок на ЧМ оказался старше своего тренера
00:39
ЧМ-2026 назвали худшим в истории
00:07
3
Стало известно состояние Ямаля перед стартом ЧМ-2026
Вчера, 23:58
Семшов высказался об унижении Адвоката на ЧМ-2026
Вчера, 23:49
Адвокат прокомментировал 1:7 Кюрасао от Германии
Вчера, 23:32
2
Сменилась сборная-лидер по голам на ЧМ
Вчера, 23:25
Экс-игрок сборной Бразилии раскритиковал игру команды против Марокко
Вчера, 23:10
Нагельсман прокомментировал 7:1 Германии с Кюрасао
Вчера, 22:52
Черданцев: «Вслед за «селесао» отсасао и Кюрасао»
Вчера, 22:43
18
13 сборных-участниц ЧМ-2026 раскритиковали президента УЕФА
Вчера, 22:26
10
ЧМ-2026. Германия разнесла Кюрасао (7:1)
Вчера, 21:59
10
ВидеоОбзор матча Германия – Кюрасао голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Дугласа Сантоса признали лучшим игроком Бразилии в матче ЧМ-2026 против Марокко
Вчера, 21:47
Фото«Зенит» стал базовым клубом сборной Бразилии
Вчера, 21:29
11
Адвокат установил два рекорда чемпионатов мира
Вчера, 20:59
Два родных брата победили на ЧМ-2026 в один день с разными сборными
Вчера, 20:48
5
Марокко установило историческое достижение в матче с Бразилией
Вчера, 20:24
Путин пожелал удачи Трампу в организации ЧМ-2026
Вчера, 19:58
4
Бубнов поставил оценку Бразилии за матч с Марокко
Вчера, 19:38
3
Фанаты «Зенита» оценили дебют Дугласа Сантоса на ЧМ
Вчера, 18:27
2
Бразильцы в восторге от игрока «Зенита»: «Как его вывезти из России?»
Вчера, 17:57
3
ФИФА обязала Сенегал изменить форму на ЧМ-2026
Вчера, 17:48
США предрекли победу на ЧМ-2026
Вчера, 17:15
10
Назначен судья на дебютный матч Узбекистана на ЧМ
Вчера, 16:27
3
Мостовой прокомментировал игру зенитовца Дугласа Сантоса за Бразилию на ЧМ-2026
Вчера, 15:33
4
Коэффициенты букмекеров на матч: Бельгия – Египет 15 июня 2026 года
Вчера, 15:31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 