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Стало известно, сколько Сафонов потратил на вторую свадьбу

Сегодня, 13:26
6

Появились подробности свадьбы вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова и его новой супруги Марины.

«Более 10 млн рублей потратили на свадьбу Матвей Сафонов и его жена Марина Кондратюк. Торжество прошло в подмосковном яхт-клубе Sky River, среди гостей были ведущий Илья Куруч, певица Mary Gu, звезда ЧБД Илья Макаров, гостей угощали чeрной икрой

Российский вратарь «ПСЖ» и владелица бренда «Речи» расписались в марте 2025-го в узком кругу в российском консульстве в Париже. Спустя чуть больше года пара устроила праздник для родных и друзей, на который собрали 70 человек. Обратились к организатору, остановились на локации Sky River в городском округе Мытищи, где аренда на весь день стоит 700 тысяч рублей. Ведущим свадьбы был Илья Куруч в ярко-красном костюме, вечер его выступления стоит более 1 млн рублей. На церемонии во время клятвы гости и молодожeны плакали от счастья под зонтиками.

Декор на свадьбе обошeлся около 2 млн рублей, всe было выполнено в стиле тотал-блэк, белоснежными были лишь несколько декоративных элементов, стулья-кубы на церемонии, костюм жениха и платье невесты. К слову, за вечер Марина сменила два образа, одно платье – еe личного бренда. Весь вечер играл оркестр SVET, выступление стоило более 150 тысяч рублей. Также выступил Казачий хор с песней на французском. Кадры на память делали видеограф и фотограф, их работа обошлась в 1 млн рублей.

Угощали гостей чeрной икрой, перепeлками, камчатским крабом, кейтеринг вышел за рамки 2,5 млн рублей. В качестве подарка невесты Марина спела Матвею песню, букет подругам она не кидала. В конце вечера гостей ждал авторский торт, первый кусок достался комику и звезде ЧБД Илье Макарову.

Среди гостей были замечены сценарист Игорь Джабраилов, барабанщица группы «Кис-Кис» Алина Олешева, певица Mary Gu», – написал источник.

  • Это второй брак игрока.
  • В первом была рождена дочь, от которой Сафонов ушел.
  • Развод с первой женой сопровождался судебными разбирательствами.

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Источник: телеграм-канал SHOT
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (6)
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ilich55
1781865124
"сколько Сафонов потратил на вторую свадьбу" А на первую?😱
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Спартач80
1781865858
Основные затраты станут известны после развода...
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Gwynbleidd
1781867789
Ну с его доходами 10кк, это очень скромная свадьба, для Москвы это очень скромно, даже в 1000 самых дорогих свадьб не войдёт...
Ответить
Марк Аврелий!
1781876354
Это важно для мирового футбола? Или для российского?
Ответить
шахта Заполярная
1781881203
А теперь копи деньги на третью свадьбу. Ребенок появится и эта убежит.
Ответить
Боцман59rus
1781892400
_ Куколдов Алень Сафонович
Ответить
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