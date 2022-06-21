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Стало известно, когда «ПСЖ» уволит Почеттино

21 июня 2022, 00:30

«ПСЖ» на этой неделе подтвердит смену главного тренера.

Объявление об отставке Маурисио Почеттино запланировано на четверг, 23 июня.

Ожидается, что аргентинец и его тренерский штаб получат 15 миллионов евро компенсации.

После этого «ПСЖ» сможет закончить переговоры с «Ниццей» о выкупе Кристофа Гальтье за 10 миллионов евро.

Новый тренер парижан приступит к работе не позднее 4 июля, когда стартует подготовка команды к сезону-2022/23.

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Источник: L’Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Ницца Почеттино Маурисио Гальтье Кристоф
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