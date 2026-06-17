Главный тренер «Бреста» умер в 58 лет

«Брест» лишился главного тренера – Эрик Руа скончался сегодня в 58-летнем возрасте.

Смерть подтвердила семья французского специалиста, у которого было онкологическое заболевание.

«Последние три с половиной года Эрик боролся с раком поджелудочной железы. Все это время он продолжал жить с силой, которая до сих пор поражает нас, движимый любовью к своей семье, к футболу и к своей работе, и страстью, которая никогда его не покидала.

То, чего он достиг за последние годы, останется для нас выдающимся. То, что он проходил через это испытание, сопровождая такой сильный клуб, команду, такую мощную историю, многое говорит о том, каким человеком он был», – говорится в заявлении семьи Руа.