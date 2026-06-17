Мэддисон – о Роналду: «Зачем португальцы ставят этого старого гомосека?»

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон поделился впечатлениями от игры Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

Португалия не смогла победить ДР Конго в 1-м туре группового этапа.

41-летний Роналду провел матч полностью, не отметившись голевыми действиями.

Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.

«*** [Блин], португальцы совсем тупые что ли, *** [зачем] они ставят этого старого гомосека?

Он буквально мертвый. *** [Ужас]», – написал Мэддисон в своем телеграм-канале.