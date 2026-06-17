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  • Мэддисон – о Роналду: «Зачем португальцы ставят этого старого гомосека?»

Мэддисон – о Роналду: «Зачем португальцы ставят этого старого гомосека?»

17 июня, 22:57
10

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон поделился впечатлениями от игры Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

  • Португалия не смогла победить ДР Конго в 1-м туре группового этапа.
  • 41-летний Роналду провел матч полностью, не отметившись голевыми действиями.
  • Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.

«*** [Блин], португальцы совсем тупые что ли, *** [зачем] они ставят этого старого гомосека?

Он буквально мертвый. *** [Ужас]», – написал Мэддисон в своем телеграм-канале.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Аль-Наср ДР Конго Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (10)
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рылы
1781726779
кто-нибудь, скажите этому дезеуву, что у роналду в этом сезоне за 30 матчей - 28 голов + 2 голевые. а так же напомню, что данный гомосек на одном своём стриме, отвечая на вопрос подписчика, как ему удаётся столько сидеть за компом и не вставать даже, чтобы выйти посцать - ответил, что сцыт в ведро под столом. и даже зачем-то извлёк его и продемонстрировал в кадре, что оно до краёв. так что мнение этого обосцанного недоболельщика динамо нас тут мало интересует.
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САДЫЧОК
1781729654
Блогер просто упырь.
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IVANRUS777
1781735423
Хрена се гомосек) У него вообще жена красавица и куча детей. Вот сидит этот дрочила Медиссон бухая дешёвый вискарь и пишет такую хрень грея собственное эго и пытаясь привлечь внимание к своей дешёвой персоне за счёт оскорблений в адрес одного из величайших игроков в истории футбола. Так это дешево пиариться на таком. А Португалия должна сделать выводы конечно, после провального 1го матча чм. Витинья вообще выпал, а он один из лучших полузащитников мира. Да и вся команда сыграла хреново и валить тут на Роналду такое себе.
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Snek
1781735590
Поставить то его может и можно было, но не с первых минут точно. У Португалии есть кому сыграть в центре нападения, а Роналду был бы хорошим джокером на 15-30 минут. Я честно говоря был уверен, что его для этого и взяли. Когда увидел его в старте, подумал, что у Мартинеса проблемы с головой.
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mikatv
1781738251
Хватит блевотину этой мерзости (болельщика Динамо) обсуждать.
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boris63
1781753445
Откуда берутся такие Илюхи?
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Hector вернулся
1781763396
Кто этот персонаж???
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