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Лига 1 2025/2026
Команды
Брест
€ 59,80 млн
Брест
Брест
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Сайт:
http://www.stade-brestois.com
Тренер:
Жюльен Лашуэр
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Брест» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Лига 1: шансы «Бреста» и «Ниццы» на победу в матче 8-го тура
22 октября
«Лилль» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Лилль» – «Брест»: кто победит в матче 7 тура Лиги 1 2026/2027
16 октября
«Осер» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2026
20 сентября
«Осер» – «Брест»: кто победит в матче 5-го тура Лиги 1 2026/2027
19 сентября
Фото
Сафонов попал в сборную 4-го тура Лиги 1 от L’Equipe
14 сентября
3
Сафонов оценил свою игру на ноль против «Бреста»
14 сентября
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
14 сентября
2
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
14 сентября
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
14 сентября
Фото
«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
14 сентября
2
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
14 сентября
Лига 1. Сафонов впервые отыграл на ноль в сезоне, «ПСЖ» впервые победил
13 сентября
«Брест» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Брест» – «ПСЖ»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Франции 2026/2027
12 сентября
«Гавр» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
Фото
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Гавр» – «Брест»: кто победит в матче 3-го тура Лиги 1 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Брест» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Брест» – «Тулуза»: кто победит в матче 2 тура Лиги 1 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Ле Ман» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Ле Ман» – «Брест»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Франции 2026/2027
21 августа
Главный тренер «Бреста» умер в 58 лет
17 июня
1
«Брест» – «Анжер»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.73
16 мая
Трансляция
«Брест» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Брест» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 1.98
12 мая
Фото
Сафонов разыграл сотрудника «ПСЖ»
11 мая
3
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2
3
4
5
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