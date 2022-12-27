- 19 февраля
- 19:42 Головин прокомментировал свой гол «Бресту»
- 18:55 Лига 1. Гол Головина помог «Монако» победить «Брест» (2:1) и подняться на 2-е место 2
- 17:51 Видео Головин забил во втором матче Лиги 1 подряд
- 1 января
- 20:33 Головин поделился эмоциями от игры 1 января 1
- 18:57 Лига 1. Гол Головина принес «Монако» победу над «Брестом» (1:0) 2
- 18:26 Головин продлил результативную серию в Лиге 1. Он забил из-за пределов штрафной
- 27 декабря 2022
- 16:54 «Саша привык играть в Новый год». Агент Головина – о матче «Монако» 1 января
- 13 октября 2022
- 21:27 В Лиге 1 за день 4 клуба поменяли тренеров. Это рекорд
- 10 сентября 2022
- 21:24 Фото Мбаппе помешал Месси забить «Бресту» 1
- 19:53 Лига 1. «ПСЖ» минимально победил «Брест»
- 14 мая 2022
- 23:54 Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Монпелье» благодаря дублю Месси; «Монако» обыграл «Брест», Головин получил желтую за неспортивное поведение
- 21 апреля 2022
- 00:07 Лига 1. «ПСЖ», «Марсель» победили; «Лион» проиграл «Бресту»
- 27 января 2022
- 18:47 Чалов согласился перейти в «Брест». Французы сделали запрос в ЦСКА (Metaratings) 15
- 16 января 2022
- 15:30 «Ушел отсюда! Ты не умеешь судить». Мбаппе раскритиковал судью матча против «Бреста» 6
- 09:28 Мбаппе – лучший игрок «ПСЖ» в матче с «Брестом» по шести показателям
- 08:46 Рамос впервые сыграл за «ПСЖ» на «Парк де Пренс». Он в команде с июля 2
- 00:55 Лига 1. «ПСЖ» оказался сильнее «Бреста» и увеличил лидерство до 11 очков 1
- 13 января 2022
- 08:37 Месси рискует пропустить матч с «Брестом» 8