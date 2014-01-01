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Лига 1 2025/2026
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Брест
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€ 59 млн
Брест - новости команды
Брест
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Сайт:
http://www.stade-brestois.com
Тренер:
Жюльен Лашуэр
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Фото
Сафонов попал в сборную 4-го тура Лиги 1 от L’Equipe
Вчера, 12:22
3
Сафонов оценил свою игру на ноль против «Бреста»
Вчера, 11:14
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
Вчера, 08:57
2
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
Вчера, 08:15
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
Вчера, 04:22
Фото
«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
Вчера, 00:59
2
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
Вчера, 00:39
Лига 1. Сафонов впервые отыграл на ноль в сезоне, «ПСЖ» впервые победил
13 сентября
«Брест» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Брест» – «ПСЖ»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Франции 2026/2027
12 сентября
«Гавр» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
Фото
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Гавр» – «Брест»: кто победит в матче 3-го тура Лиги 1 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Брест» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Брест» – «Тулуза»: кто победит в матче 2 тура Лиги 1 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Ле Ман» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Ле Ман» – «Брест»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Франции 2026/2027
21 августа
Главный тренер «Бреста» умер в 58 лет
17 июня
1
«Брест» – «Анжер»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.73
16 мая
Трансляция
«Брест» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Брест» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 1.98
12 мая
Фото
Сафонов разыграл сотрудника «ПСЖ»
11 мая
3
Лига 1. «ПСЖ» без Сафонова победил «Брест» (1:0)
11 мая
5
Трансляция
«ПСЖ» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«ПСЖ» – «Брест»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.70
9 мая
Трансляция
«Париж» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Трансляция
«Брест» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026
24 апреля
«Брест» – «Ланс»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2026 с коэффициентом 1.68
23 апреля
Трансляция
«Нант» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026
19 апреля
Трансляция
«Брест» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026
4 апреля
1
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3
4
5
Главные новости
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
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«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
3
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Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
11
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
9
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
11
Дзюба может сменить вид спорта
12:14
3
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
4
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