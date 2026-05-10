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  • «ПСЖ» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«ПСЖ» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 20:50
ПСЖ
10.05.2026, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 0
Завершен
Брест
82' Д. Дуэ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ПСЖ
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
7
Ли Кан Ин
АП
27
Дро Фернандес
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
13
Жорис Шотар
ОП
8
Уго Маньетти
(К) ЦП
23
Камори Думбия
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
54
Димитри Люсеа
ЦЗ
42
Давид Боли
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
17
Витинья
ЦП
14
Десир Дуэ
АП
87
Жоау Невеш
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Брест
99
Радослав Майецки
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
9
Пате Мбуп
ЛВ
33
Хамиду Макалу
ОП
39
Axel Lassus
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
9
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
29
Serigne Diop
ЦФ
4-1-3-2
1
Марин
21
Эрнандес
6
Забарный
4
Бералдо
5
Маркиньос
8
Руис
29
Барколя
27
Фернандес
7
Кан Ин
9
Рамуш
24
Маюлу
3-2-1-3-1
37
Кудер
4
Диас
71
Ле Ген
27
Гиндо
29
Тусар
13
Шотар
8
Маньетти
29
Эбимбе
23
Думбия
20
дель Кастильо
19
Ажорк
7
Кан Ин
14
Дуэ
14
Дуэ
7
Кан Ин
29
Барколя
87
Невеш
87
Невеш
29
Барколя
8
Руис
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
8
Руис
9
Рамуш
10
Дембеле
10
Дембеле
9
Рамуш
29
Тусар
33
Макалу
33
Макалу
29
Тусар
20
дель Кастильо
17
Бальде
17
Бальде
20
дель Кастильо
23
Думбия
9
Лабе Ласкари
9
Лабе Ласкари
23
Думбия
Остались в запасе
ПСЖ
Брест
39
Матвей Сафонов
ВР
54
Димитри Люсеа
ЦЗ
42
Давид Боли
ПЗ
17
Витинья
ЦП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
99
Радослав Майецки
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
39
Axel Lassus
ЦП
9
Пате Мбуп
ЛВ
29
Serigne Diop
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
54
Димитри Люсеа
ЦЗ
42
Давид Боли
ПЗ
17
Витинья
ЦП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
39
Axel Lassus
ЦП
9
Пате Мбуп
ЛВ
29
Serigne Diop
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эрик Руа
ПСЖ
Точно не сыграют
Люка Шевалье
ВР
Ашраф Хакими
ПЗ
Кентен Нджанту
ЛВ
Нуну Мендеш
ЛЗ
Вильям Пачо
ЦЗ
Варрен Заир-Эмери
ОП
Брест
Точно не сыграют
Кенни Лала
ПЗ
Брэдли Локо
ЛЗ
Сумаила Кулибали
ЦЗ
Статистика матча ПСЖ - Брест
Всего ударов по воротам
23
3
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
13
2
Нарушения
5
12
Офсайды
3
3
Количество передач
691
338
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
11
0
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
13
1
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.17
xGP (предотвращенные голы)
0.44
0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Бреста», 33-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Брест»

«ПСЖ» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Брест ПСЖ
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