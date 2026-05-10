10.05.2026, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-1-3-2
1
Марин
21
Эрнандес
6
Забарный
4
Бералдо
5
Маркиньос
8
Руис
29
Барколя
27
Фернандес
7
Кан Ин
9
Рамуш
24
Маюлу
3-2-1-3-1
37
Кудер
4
Диас
71
Ле Ген
27
Гиндо
29
Тусар
13
Шотар
8
Маньетти
29
Эбимбе
23
Думбия
20
дель Кастильо
19
Ажорк
7
Кан Ин
14
Дуэ
14
Дуэ
7
Кан Ин
29
Барколя
87
Невеш
87
Невеш
29
Барколя
8
Руис
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
8
Руис
9
Рамуш
10
Дембеле
10
Дембеле
9
Рамуш
29
Тусар
33
Макалу
33
Макалу
29
Тусар
20
дель Кастильо
17
Бальде
17
Бальде
20
дель Кастильо
23
Думбия
9
Лабе Ласкари
9
Лабе Ласкари
23
Думбия
Остались в запасе
ПСЖ
Брест
39
Матвей Сафонов
ВР
54
Димитри Люсеа
ЦЗ
42
Давид Боли
ПЗ
17
Витинья
ЦП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
99
Радослав Майецки
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
39
Axel Lassus
ЦП
9
Пате Мбуп
ЛВ
29
Serigne Diop
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
54
Димитри Люсеа
ЦЗ
42
Давид Боли
ПЗ
17
Витинья
ЦП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
39
Axel Lassus
ЦП
9
Пате Мбуп
ЛВ
29
Serigne Diop
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эрик Руа
ПСЖ
Точно не сыграют
Брест
Точно не сыграют
Статистика матча ПСЖ - Брест
Всего ударов по воротам
23
3
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
13
2
Нарушения
5
12
Офсайды
3
3
Количество передач
691
338
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
11
0
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
13
1
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.17
xGP (предотвращенные голы)
0.44
0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Бреста», 33-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Брест»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»