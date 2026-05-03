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  • «Париж» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Париж» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 17:05
Париж
03.05.2026, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 32 тур
4 : 0
Завершен
Брест
13' Р. Матондо 20' В. Геббельс 67' Р. Матондо 89' Л. Колеошо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Париж
1
Кевин Трапп
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
(К) ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
23
Руди Матондо
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
29
Люка Тусар
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
17
Адама Камара
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
11
Alimani Gory
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Брест
99
Радослав Майецки
ВР
50
Ноа Джони
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
9
Пате Мбуп
ЛВ
33
Хамиду Макалу
ОП
23
Камори Думбия
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
29
Serigne Diop
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Трапп
19
Санги
42
Коппола
5
Мбоу
14
Траоре
5
Манетси
23
Матондо
69
Геббельс
10
Кеббаль
93
Иконе
27
Саймон
4-2-1-1-2
37
Кудер
20
Зогбе
5
Шардонне
71
Ле Ген
70
Лала
13
Шотар
29
Тусар
8
Маньетти
20
дель Кастильо
19
Ажорк
9
Лабе Ласкари
14
Траоре
5
Оллила
5
Оллила
14
Траоре
23
Матондо
4
Марчетти
4
Марчетти
23
Матондо
10
Кеббаль
20
Лопес
20
Лопес
10
Кеббаль
69
Геббельс
15
Колеошо
15
Колеошо
69
Геббельс
93
Иконе
9
Иммобиле
9
Иммобиле
93
Иконе
29
Тусар
33
Макалу
33
Макалу
29
Тусар
8
Маньетти
23
Думбия
23
Думбия
8
Маньетти
13
Шотар
9
Мбуп
9
Мбуп
13
Шотар
9
Лабе Ласкари
29
Эбимбе
29
Эбимбе
9
Лабе Ласкари
20
дель Кастильо
17
Бальде
17
Бальде
20
дель Кастильо
Остались в запасе
Париж
Брест
16
Obed Nkambadio
ВР
6
Отавио
ЦЗ
17
Адама Камара
ОП
11
Alimani Gory
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
99
Радослав Майецки
ВР
50
Ноа Джони
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
29
Serigne Diop
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
6
Отавио
ЦЗ
17
Адама Камара
ОП
11
Alimani Gory
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
50
Ноа Джони
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
29
Serigne Diop
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Эрик Руа
Париж
Точно не сыграют
Софьян Алакуш
ПЗ
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Пьер Лис-Мелу
ЦП
J. Lopez
ЦФ
Брест
Точно не сыграют
Дауда Гиндо
ЛЗ
Брэдли Локо
ЛЗ
Статистика матча Париж - Брест
2
1
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
8
Офсайды
2
2
Количество передач
434
411
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.86
0.79
xGP (предотвращенные голы)
-1.2
-1.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «Бреста», 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж»«Брест»

«Париж» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Брест Париж
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