04.04.2026, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 28 тур
Франция. Лига 1, 28 тур
3 : 4
Завершен
Составы команд
Брест
Брест
4-1-1-2-2
30
Кудер
2
Локо
4
Диас
5
Шардонне
77
Лала
13
Шотар
8
Маньетти
7
Эбимбе
10
дель Кастильо
14
Лабе Ласкари
19
Ажорк
4-2-2-2
30
Самба
36
Сейду
3
Брассье
48
Айт-Будлаль
26
Мерлен
21
Ронжье
45
Камара
10
Аль-Тамари
10
Бляс
7
Эмболо
9
Леполь
4
Диас
44
Кулибали
44
Кулибали
4
Диас
7
Эбимбе
99
Мбуп
99
Мбуп
7
Эбимбе
36
Сейду
18
Нагида
18
Нагида
36
Сейду
10
Бляс
17
Шиманьски
17
Шиманьски
10
Бляс
10
Аль-Тамари
65
Мукиэле
65
Мукиэле
10
Аль-Тамари
Остались в запасе
Брест
Ренн
99
Радослав Майецки
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
71
Raphael Marc Le Guen
ЦЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
24
Люка Тусар
ОП
33
Хамиду Макалу
ОП
29
Serigne Diop
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
50
Матис Силистри
ВР
6
Джауи Сиссе
ЦП
4
Глен Камара
ЦП
69
Henrick Do Marcolino
ЦФ
77
Яссир Забири
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
71
Raphael Marc Le Guen
ЦЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
24
Люка Тусар
ОП
33
Хамиду Макалу
ОП
29
Serigne Diop
ЦФ
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
6
Джауи Сиссе
ЦП
4
Глен Камара
ЦП
69
Henrick Do Marcolino
ЦФ
77
Яссир Забири
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Франк Эз
Брест
Точно не сыграют
Ренн
Точно не сыграют
Статистика матча Брест - Ренн
2
4
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
7
Нарушения
13
11
Офсайды
2
3
Количество передач
315
503
Сейвы
3
1
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.3
2.95
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Ренна», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Ренн»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»