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  • «Брест» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

«Брест» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 18:50
Брест
04.04.2026, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 28 тур
3 : 4
Завершен
Ренн
4' Э. Эбимбе 57' Э. Эбимбе 70' Р. Лабе Ласкари
20' Л. Бляс 34' Э. Леполь (П) 63' Б. Эмболо 74' Э. Леполь (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брест
30
Грегуар Кудер
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
77
Кенни Лала
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Эрик Эбимбе
ПВ
10
Ромен дель Кастильо
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
14
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Ренн
30
Брис Самба
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
21
Валантен Ронжье
(К) ЦП
45
Махди Камара
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
9
Эстебан Леполь
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Брест
99
Радослав Майецки
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
71
Raphael Marc Le Guen
ЦЗ
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
24
Люка Тусар
ОП
33
Хамиду Макалу
ОП
99
Пате Мбуп
ЛВ
29
Serigne Diop
ЦФ
Ренн
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
6
Джауи Сиссе
ЦП
4
Глен Камара
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
65
Нордан Мукиэле
ПВ
69
Henrick Do Marcolino
ЦФ
77
Яссир Забири
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Кудер
2
Локо
4
Диас
5
Шардонне
77
Лала
13
Шотар
8
Маньетти
7
Эбимбе
10
дель Кастильо
14
Лабе Ласкари
19
Ажорк
4-2-2-2
30
Самба
36
Сейду
3
Брассье
48
Айт-Будлаль
26
Мерлен
21
Ронжье
45
Камара
10
Аль-Тамари
10
Бляс
7
Эмболо
9
Леполь
4
Диас
44
Кулибали
44
Кулибали
4
Диас
7
Эбимбе
99
Мбуп
99
Мбуп
7
Эбимбе
36
Сейду
18
Нагида
18
Нагида
36
Сейду
10
Бляс
17
Шиманьски
17
Шиманьски
10
Бляс
10
Аль-Тамари
65
Мукиэле
65
Мукиэле
10
Аль-Тамари
Остались в запасе
Брест
Ренн
99
Радослав Майецки
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
71
Raphael Marc Le Guen
ЦЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
24
Люка Тусар
ОП
33
Хамиду Макалу
ОП
29
Serigne Diop
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
50
Матис Силистри
ВР
6
Джауи Сиссе
ЦП
4
Глен Камара
ЦП
69
Henrick Do Marcolino
ЦФ
77
Яссир Забири
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
71
Raphael Marc Le Guen
ЦЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
24
Люка Тусар
ОП
33
Хамиду Макалу
ОП
29
Serigne Diop
ЦФ
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
6
Джауи Сиссе
ЦП
4
Глен Камара
ЦП
69
Henrick Do Marcolino
ЦФ
77
Яссир Забири
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Франк Эз
Брест
Точно не сыграют
Мама Бальде
ПВ
Камори Думбия
АП
Ренн
Точно не сыграют
Пшемыслав Франковски
ЛВ
Жереми Жаке
ЦЗ
Lucas Rosier
ЦФ
Антони Руо
ЦЗ
Статистика матча Брест - Ренн
2
4
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
7
Нарушения
13
11
Офсайды
2
3
Количество передач
315
503
Сейвы
3
1
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.3
2.95
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Ренна», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест»«Ренн»

«Брест» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ренн Брест
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