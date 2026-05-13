13.05.2026, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 29 тур
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Брест
Брест
4-1-1-3-1
37
Кудер
27
Гиндо
71
Ле Ген
4
Диас
70
Лала
13
Шотар
8
Маньетти
20
дель Кастильо
23
Думбия
29
Эбимбе
19
Ажорк
4-1-3-2
39
Пендерс
20
Дуэ
24
Хегсберг
12
Омобамиделе
4
Барко
29
Эль-Мурабе
10
Энкисо
42
Уаттара
22
Морейра
11
Нанаси
20
Годо
23
Думбия
33
Макалу
33
Макалу
23
Думбия
13
Шотар
29
Тусар
29
Тусар
13
Шотар
20
дель Кастильо
9
Мбуп
9
Мбуп
20
дель Кастильо
8
Маньетти
17
Бальде
17
Бальде
8
Маньетти
29
Эбимбе
9
Лабе Ласкари
9
Лабе Ласкари
29
Эбимбе
4
Барко
28
28
4
Барко
22
Морейра
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
22
Морейра
20
Годо
35
35
20
Годо
Остались в запасе
Брест
Страсбур
50
Ноа Джони
ВР
20
Люк Зогбе
ПЗ
39
Axel Lassus
ЦП
29
Serigne Diop
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
80
Жессим Яссин
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
50
Ноа Джони
ВР
20
Люк Зогбе
ПЗ
39
Axel Lassus
ЦП
29
Serigne Diop
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
80
Жессим Яссин
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Гэри О'Нил
Брест
Точно не сыграют
Страсбур
Точно не сыграют
Статистика матча Брест - Страсбур
1
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
11
Офсайды
2
4
Количество передач
468
524
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
3.06
2.02
xGP (предотвращенные голы)
1.39
1.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Страсбура», 29-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Страсбур»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»