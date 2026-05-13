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  • «Брест» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

«Брест» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

13 мая, 18:50
Брест
13.05.2026, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 2
Завершен
Страсбур
13' Л. Ажорк
9' В. Барко 20' С. Нанаси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
8
Уго Маньетти
(К) ЦП
23
Камори Думбия
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
20
Гела Дуэ
(К) ПЗ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
22
Диегу Морейра
ЛВ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Брест
50
Ноа Джони
ВР
20
Люк Зогбе
ПЗ
9
Пате Мбуп
ЛВ
33
Хамиду Макалу
ОП
29
Люка Тусар
ОП
39
Axel Lassus
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
9
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
29
Serigne Diop
ЦФ
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
83
Рафаэль Луиш
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
28
Tyrese Noubissie
ЦП
80
Жессим Яссин
ПВ
35
Yaya Diémé
ЦФ
4-1-1-3-1
37
Кудер
27
Гиндо
71
Ле Ген
4
Диас
70
Лала
13
Шотар
8
Маньетти
20
дель Кастильо
23
Думбия
29
Эбимбе
19
Ажорк
4-1-3-2
39
Пендерс
20
Дуэ
24
Хегсберг
12
Омобамиделе
4
Барко
29
Эль-Мурабе
10
Энкисо
42
Уаттара
22
Морейра
11
Нанаси
20
Годо
23
Думбия
33
Макалу
33
Макалу
23
Думбия
13
Шотар
29
Тусар
29
Тусар
13
Шотар
20
дель Кастильо
9
Мбуп
9
Мбуп
20
дель Кастильо
8
Маньетти
17
Бальде
17
Бальде
8
Маньетти
29
Эбимбе
9
Лабе Ласкари
9
Лабе Ласкари
29
Эбимбе
4
Барко
28
28
4
Барко
22
Морейра
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
22
Морейра
20
Годо
35
35
20
Годо
Остались в запасе
Брест
Страсбур
50
Ноа Джони
ВР
20
Люк Зогбе
ПЗ
39
Axel Lassus
ЦП
29
Serigne Diop
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
80
Жессим Яссин
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
50
Ноа Джони
ВР
20
Люк Зогбе
ПЗ
39
Axel Lassus
ЦП
29
Serigne Diop
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
80
Жессим Яссин
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Гэри О'Нил
Брест
Точно не сыграют
Сумаила Кулибали
ЦЗ
Брэдли Локо
ЛЗ
Брендан Шардонне
ЦЗ
Страсбур
Точно не сыграют
Аарон Ансельмино
ЦЗ
Эмануэль Эмега
ЦФ
Хоакин Паничелли
ЦФ
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
Статистика матча Брест - Страсбур
1
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
11
Офсайды
2
4
Количество передач
468
524
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
3.06
2.02
xGP (предотвращенные голы)
1.39
1.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Страсбура», 29-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Страсбур»

«Брест» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Страсбур Брест
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