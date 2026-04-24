24.04.2026, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 31 тур
Франция. Лига 1, 31 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Брест
Брест
4-2-1-2-1
37
Кудер
27
Гиндо
5
Шардонне
3
Кулибали
70
Лала
13
Шотар
29
Тусар
8
Маньетти
29
Эбимбе
20
дель Кастильо
19
Ажорк
3-2-3-2
40
Риссе
26
Масуаку
25
Ганиу
5
Сарр
2
Агилар
14
Удоль
19
Сима
28
Томассон
18
Сангаре
7
Сотока
22
Саид
29
Тусар
4
Диас
4
Диас
29
Тусар
27
Гиндо
20
Зогбе
20
Зогбе
27
Гиндо
20
дель Кастильо
9
Мбуп
9
Мбуп
20
дель Кастильо
29
Эбимбе
17
Бальде
17
Бальде
29
Эбимбе
26
Масуаку
6
Байду
6
Байду
26
Масуаку
2
Агилар
23
Абдулхамид
23
Абдулхамид
2
Агилар
7
Сотока
10
Товен
10
Товен
7
Сотока
22
Саид
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
22
Саид
19
Сима
29
Эдуард
29
Эдуард
19
Сима
Остались в запасе
Брест
Ланс
99
Радослав Майецки
ВР
50
Ноа Джони
ВР
33
Хамиду Макалу
ОП
39
Axel Lassus
ЦП
21
Ibrahim Yayiya Kante
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
16
Матье Горжелен
ВР
5
Андрия Булатович
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
38
Райан Фофана
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
50
Ноа Джони
ВР
33
Хамиду Макалу
ОП
39
Axel Lassus
ЦП
21
Ibrahim Yayiya Kante
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
5
Андрия Булатович
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
38
Райан Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Пьер Саж
Брест
Точно не сыграют
Ланс
Точно не сыграют
Статистика матча Брест - Ланс
3
3
Всего ударов по воротам
6
25
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
6
Нарушения
7
11
Офсайды
1
3
Количество передач
338
594
Сейвы
4
0
Точность передач %
74
86
Удары мимо ворот
1
13
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
4
17
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.25
2.76
xGP (предотвращенные голы)
-1.52
-1.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Ланса», 31-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Ланс»
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Источник: «Бомбардир»