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  • «Брест» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026

«Брест» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026

24 апреля, 20:35
Брест
24.04.2026, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 31 тур
3 : 3
Завершен
Ланс
7' Д. Гиндо 24' Л. Тусар 42' Э. Эбимбе
60' Ф. Товен 64' А. Сима 90+4' А. Сен-Максимен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
29
Люка Тусар
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
14
Матье Удоль
ЛЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
18
Мамаду Сангаре
АП
28
Адриен Томассон
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Флориан Сотока
(К) ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Брест
99
Радослав Майецки
ВР
50
Ноа Джони
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
9
Пате Мбуп
ЛВ
33
Хамиду Макалу
ОП
39
Axel Lassus
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
21
Ibrahim Yayiya Kante
ЦФ
Ланс
16
Матье Горжелен
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Андрия Булатович
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
38
Райан Фофана
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-2-1-2-1
37
Кудер
27
Гиндо
5
Шардонне
3
Кулибали
70
Лала
13
Шотар
29
Тусар
8
Маньетти
29
Эбимбе
20
дель Кастильо
19
Ажорк
3-2-3-2
40
Риссе
26
Масуаку
25
Ганиу
5
Сарр
2
Агилар
14
Удоль
19
Сима
28
Томассон
18
Сангаре
7
Сотока
22
Саид
29
Тусар
4
Диас
4
Диас
29
Тусар
27
Гиндо
20
Зогбе
20
Зогбе
27
Гиндо
20
дель Кастильо
9
Мбуп
9
Мбуп
20
дель Кастильо
29
Эбимбе
17
Бальде
17
Бальде
29
Эбимбе
26
Масуаку
6
Байду
6
Байду
26
Масуаку
2
Агилар
23
Абдулхамид
23
Абдулхамид
2
Агилар
7
Сотока
10
Товен
10
Товен
7
Сотока
22
Саид
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
22
Саид
19
Сима
29
Эдуард
29
Эдуард
19
Сима
Остались в запасе
Брест
Ланс
99
Радослав Майецки
ВР
50
Ноа Джони
ВР
33
Хамиду Макалу
ОП
39
Axel Lassus
ЦП
21
Ibrahim Yayiya Kante
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
16
Матье Горжелен
ВР
5
Андрия Булатович
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
38
Райан Фофана
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
50
Ноа Джони
ВР
33
Хамиду Макалу
ОП
39
Axel Lassus
ЦП
21
Ibrahim Yayiya Kante
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
5
Андрия Булатович
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
38
Райан Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Пьер Саж
Брест
Точно не сыграют
Камори Думбия
АП
Брэдли Локо
ЛЗ
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Ланс
Точно не сыграют
Киллиан Антонио
ЦЗ
Жонатан Гради
ЦЗ
Реджис Гютне
ВР
Статистика матча Брест - Ланс
3
3
Всего ударов по воротам
6
25
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
6
Нарушения
7
11
Офсайды
1
3
Количество передач
338
594
Сейвы
4
0
Точность передач %
74
86
Удары мимо ворот
1
13
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
4
17
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.25
2.76
xGP (предотвращенные голы)
-1.52
-1.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Ланса», 31-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Ланс»

«Брест» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ланс Брест
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