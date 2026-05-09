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«ПСЖ» – «Брест»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.70

09 мая 2026 9:14
ПСЖ - Брест
10 мая 2026, воскресенье 22:00 | Франция. Лига 1, 33 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2,5
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10 мая состоится матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором действующий чемпион и безоговорочный лидер «ПСЖ» примет потерявший ориентиры «Брест». Парижане уже близки к оформлению очередного титула и находятся в феноменальной голевой форме, тогда как гости застряли в затяжной серии без побед и обладают одной из худших защит в лиге на текущем отрезке. Афиша не оставляет сомнений в фаворите, вопрос лишь в масштабе итогового счeта.

«ПСЖ»

Парижский гранд методично уничтожает конкурентов в национальном первенстве. После 31 тура команда набрала 70 очков, одержала рекордные 22 победы, забила больше всех – 70 мячей, и имеет лучшую разницу в лиге – +43. В последнем туре «ПСЖ» разошeлся миром с «Лорьяном» (2:2), но до этого была феерическая победа над «Баварией» в Лиге чемпионов (5:4), а также сухие победы над «Анже» (3:0) и «Нантом» (3:0). Усман Дембеле (21 гол в 40 матчах) проводит лучший сезон в карьере и является главной угрозой. В последних 5 играх парижане забили 14 мячей (2,80 в среднем), пропустив 7 (1,40). Команда забивает в 24 последних матчах во всех турнирах и в 23 последних очных встречах с «Брестом».

«Брест»

Бретонцы откровенно доигрывают сезон. Разгром от «Парижа» (0:4) стал очередным звеном в безвыигрышной серии, которая насчитывает 6 матчей. До этого были результативная ничья с «Лансом» (3:3), ничья с «Нантом» (1:1), поражения от «Ренна» (3:4) и «Осера» (0:3). Лучший бомбардир Ромен Дель Кастийо (8 голов в 30 матчах) не может в одиночку компенсировать провалы в обороне. За последние 5 игр «Брест» забил 7 мячей (1,40 в среднем), но пропустил катастрофические 15 (3,00). Команда пропускает в 6 последних турах подряд, а защита напоминает проходной двор.

Факты о командах:

«ПСЖ»

  • Забивает в 24 последних матчах во всех турнирах
  • В среднем: 2,80 забито, 1,40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучшая атака лиги – 70 голов в 31 матче
  • Победа в 6 последних очных матчах с «Брестом»
  • Забивает в 23 последних личных встречах с «Брестом»

«Брест»

  • Без побед в 6 последних матчах Лиги 1
  • В среднем: 1,40 забито, 3,00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 последних турах подряд
  • Пропустил 15 мячей в последних 5 играх

История противостояний

  • «ПСЖ» выиграл 6 последних очных встреч
  • «ПСЖ» забивает в 23 последних матчах против «Бреста»
  • «ПСЖ» не пропускает в 3 последних очных матчах
  • Последняя встреча: победа «ПСЖ» (3:0)

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Брест»

Расклад сил очевиден: лучшая атака лиги против одной из худших защит на дистанции. «ПСЖ» на своeм поле традиционно неудержим, а «Брест» находится в глубочайшем игровом и психологическом кризисе. Статистика личных встреч шокирует – парижане забивают «Бресту» в 23 матчах подряд и не пропускают в трeх последних. Учитывая мотивацию хозяев оформить чемпионство перед своими болельщиками, гостей ждeт очередное суровое испытание.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2,5 – коэффициент 1.70
  • Победа «ПСЖ» с форой (-2)

1.70
Индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2,5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Брест ПСЖ
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