10 мая состоится матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором действующий чемпион и безоговорочный лидер «ПСЖ» примет потерявший ориентиры «Брест». Парижане уже близки к оформлению очередного титула и находятся в феноменальной голевой форме, тогда как гости застряли в затяжной серии без побед и обладают одной из худших защит в лиге на текущем отрезке. Афиша не оставляет сомнений в фаворите, вопрос лишь в масштабе итогового счeта.

«ПСЖ»

Парижский гранд методично уничтожает конкурентов в национальном первенстве. После 31 тура команда набрала 70 очков, одержала рекордные 22 победы, забила больше всех – 70 мячей, и имеет лучшую разницу в лиге – +43. В последнем туре «ПСЖ» разошeлся миром с «Лорьяном» (2:2), но до этого была феерическая победа над «Баварией» в Лиге чемпионов (5:4), а также сухие победы над «Анже» (3:0) и «Нантом» (3:0). Усман Дембеле (21 гол в 40 матчах) проводит лучший сезон в карьере и является главной угрозой. В последних 5 играх парижане забили 14 мячей (2,80 в среднем), пропустив 7 (1,40). Команда забивает в 24 последних матчах во всех турнирах и в 23 последних очных встречах с «Брестом».

«Брест»

Бретонцы откровенно доигрывают сезон. Разгром от «Парижа» (0:4) стал очередным звеном в безвыигрышной серии, которая насчитывает 6 матчей. До этого были результативная ничья с «Лансом» (3:3), ничья с «Нантом» (1:1), поражения от «Ренна» (3:4) и «Осера» (0:3). Лучший бомбардир Ромен Дель Кастийо (8 голов в 30 матчах) не может в одиночку компенсировать провалы в обороне. За последние 5 игр «Брест» забил 7 мячей (1,40 в среднем), но пропустил катастрофические 15 (3,00). Команда пропускает в 6 последних турах подряд, а защита напоминает проходной двор.

Факты о командах:

«ПСЖ»

Забивает в 24 последних матчах во всех турнирах

В среднем: 2,80 забито, 1,40 пропущено (последние 5 игр)

Лучшая атака лиги – 70 голов в 31 матче

Победа в 6 последних очных матчах с «Брестом»

Забивает в 23 последних личных встречах с «Брестом»

«Брест»

Без побед в 6 последних матчах Лиги 1

В среднем: 1,40 забито, 3,00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 последних турах подряд

Пропустил 15 мячей в последних 5 играх

История противостояний

«ПСЖ» выиграл 6 последних очных встреч

«ПСЖ» забивает в 23 последних матчах против «Бреста»

«ПСЖ» не пропускает в 3 последних очных матчах

Последняя встреча: победа «ПСЖ» (3:0)

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Брест»

Расклад сил очевиден: лучшая атака лиги против одной из худших защит на дистанции. «ПСЖ» на своeм поле традиционно неудержим, а «Брест» находится в глубочайшем игровом и психологическом кризисе. Статистика личных встреч шокирует – парижане забивают «Бресту» в 23 матчах подряд и не пропускают в трeх последних. Учитывая мотивацию хозяев оформить чемпионство перед своими болельщиками, гостей ждeт очередное суровое испытание.

Рекомендованные ставки: