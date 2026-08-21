Матч 1 тура Лиги 1 между «Ле Маном» и «Брестом» пройдет 22 августа 2026 года в Ле Мане на стадионе «Леон-Болле». Хозяева провели неоднозначную предсезонную подготовку, но имеют хорошие показатели в обороне. Гости, напротив, подходят к старту чемпионата в глубоком кризисе – они не выигрывают в девяти последних матчах Лиги 1 и пропускают в пятнадцати встречах подряд. Сможет ли «Брест» прервать неудачную серию и увезти очки из Ле Мана, или хозяева воспользуются проблемами соперника и начнут сезон с победы?

Кто победит в матче

«Ле Ман» постарается использовать домашнюю поддержку и надежную игру в обороне. В пяти последних матчах команда пропускает в среднем 1,00 гола за игру, что позволяет рассчитывать на устойчивость защиты. При этом хозяева забивают в среднем 1,20 мяча, что не слишком много, но достаточно для победы при хорошей организации. В товарищеских матчах «Ле Ман» одержал победы над «Нантом» (1:0) и «Версалем» (3:1), хотя были и поражения от «Гавра» (0:1) и «ВФ Ля-Рош-сюр-Йон» (2:3). Домашнее поле и уверенность в своей обороне должны помочь хозяевам сдержать атаки «Бреста» и найти свой момент.

«Брест» переживает серьезный спад. Команда не выигрывает в девяти последних матчах чемпионата, а оборона действует катастрофически – в пятнадцати последних встречах «Брест» неизменно пропускает, а в среднем за последние пять игр пропускает 2,00 гола. В атаке гости также нестабильны, хотя в среднем забивают 1,40 мяча за игру. В товарищеских матчах были ничьи с «Венецией» (2:2) и «Генгамом» (3:3), а также поражения от «Ноттингема» (0:2) и «Аль-Вакры» (0:2). Психологическое давление длительной серии без побед и проблемы в обороне делают «Брест» уязвимым, особенно на выезде.

Итоговый вывод: «Ле Ман» имеет преимущество домашнего поля и более надежную оборону, тогда как «Брест» находится в кризисе и регулярно пропускает. Хозяева должны воспользоваться слабостями соперника и одержать победу, хотя вряд ли с крупным счетом.

Форма и история личных встреч

В двух очных встречах, состоявшихся более двадцати лет назад, «Брест» одержал одну победу, а один матч завершился вничью. Эти данные не имеют значения для текущего прогноза. Гораздо важнее текущая форма: «Ле Ман» стабилен в обороне, а «Брест» не может выиграть в чемпионате уже девять матчей и пропускает в каждой встрече. Это создает явное преимущество для хозяев, которые должны взять три очка на старте сезона.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 1 (100%) Побед - 0 (0%) 2 Забитых мячей 2 2 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа Самая крупная ничья Франция. Лига 1, 1 тур Ле Ман 2 : 2 Брест Франция. Лига 1, 1 тур Ле Ман 2 : 2 Брест

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ле Мана» в основное время. Надежная оборона хозяев и затяжной кризис гостей, которые не выигрывают в девяти матчах и пропускают в пятнадцати подряд, не оставляют сомнений в исходе. Рекомендуемая ставка – победа «Ле Мана» с коэффициентом 2,60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Франции между «Ле Маном» и «Брестом» состоится 22 августа 2026 года в Ле Мане на стадионе «Леон-Болле» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.