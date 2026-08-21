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«Ле Ман» – «Брест»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Франции 2026/2027

21 августа 2026 9:14
Ле Ман - Брест
22 авг. 2026, суббота 21:45 | Франция. Лига 1, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.60
Победа «Ле Мана»
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Матч 1 тура Лиги 1 между «Ле Маном» и «Брестом» пройдет 22 августа 2026 года в Ле Мане на стадионе «Леон-Болле». Хозяева провели неоднозначную предсезонную подготовку, но имеют хорошие показатели в обороне. Гости, напротив, подходят к старту чемпионата в глубоком кризисе – они не выигрывают в девяти последних матчах Лиги 1 и пропускают в пятнадцати встречах подряд. Сможет ли «Брест» прервать неудачную серию и увезти очки из Ле Мана, или хозяева воспользуются проблемами соперника и начнут сезон с победы?

Кто победит в матче

«Ле Ман» постарается использовать домашнюю поддержку и надежную игру в обороне. В пяти последних матчах команда пропускает в среднем 1,00 гола за игру, что позволяет рассчитывать на устойчивость защиты. При этом хозяева забивают в среднем 1,20 мяча, что не слишком много, но достаточно для победы при хорошей организации. В товарищеских матчах «Ле Ман» одержал победы над «Нантом» (1:0) и «Версалем» (3:1), хотя были и поражения от «Гавра» (0:1) и «ВФ Ля-Рош-сюр-Йон» (2:3). Домашнее поле и уверенность в своей обороне должны помочь хозяевам сдержать атаки «Бреста» и найти свой момент.

«Брест» переживает серьезный спад. Команда не выигрывает в девяти последних матчах чемпионата, а оборона действует катастрофически – в пятнадцати последних встречах «Брест» неизменно пропускает, а в среднем за последние пять игр пропускает 2,00 гола. В атаке гости также нестабильны, хотя в среднем забивают 1,40 мяча за игру. В товарищеских матчах были ничьи с «Венецией» (2:2) и «Генгамом» (3:3), а также поражения от «Ноттингема» (0:2) и «Аль-Вакры» (0:2). Психологическое давление длительной серии без побед и проблемы в обороне делают «Брест» уязвимым, особенно на выезде.

Итоговый вывод: «Ле Ман» имеет преимущество домашнего поля и более надежную оборону, тогда как «Брест» находится в кризисе и регулярно пропускает. Хозяева должны воспользоваться слабостями соперника и одержать победу, хотя вряд ли с крупным счетом.

Форма и история личных встреч

В двух очных встречах, состоявшихся более двадцати лет назад, «Брест» одержал одну победу, а один матч завершился вничью. Эти данные не имеют значения для текущего прогноза. Гораздо важнее текущая форма: «Ле Ман» стабилен в обороне, а «Брест» не может выиграть в чемпионате уже девять матчей и пропускает в каждой встрече. Это создает явное преимущество для хозяев, которые должны взять три очка на старте сезона.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (100%)
Побед - 0 (0%)
2
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья
Франция. Лига 1, 1 тур
Ле Ман
2 : 2
22.08.2026
Брест
Франция. Лига 1, 1 тур
Ле Ман
2 : 2
22.08.2026
Брест

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ле Ман
98
Николя Косик
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
15
Ноа Буассе
ЦЗ
21
Тео Эйум
ЦЗ
26
R. Bamba
ЦП
11
Адиль Бурабаа
ЦП
8
Александр Лоре
(К) ЦП
18
Лука Буаде
ПП
9
Антуан Рабийяр
ЦФ
25
Дам Гуйе
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Брест
1
Эгиль Селвик
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
70
Кенни Лала
(К) ПЗ
9
Пате Мбуп
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
29
Люка Тусар
ОП
7
Жозеф Нонге
ЦП
23
Камори Думбия
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Жюльен Лашуэр
Ле Ман
22
Люка Калода
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
28
Эрван Коля
ЛВ
29
Lucas Bretelle
ЦП
44
Милан Робен
ЦП
20
Уильям Хархуз
ЦФ
1
Эван Хатфут
ЦФ
Брест
49
Romain Cagnon
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ОП
6
Мамади Дьямбу
ОП
32
Mathis Lainé
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
17
Мама Бальде
ПВ
3-4-3
98
Косик
76
Ларуки
21
Эйум
15
Буассе
26
11
Бурабаа
8
Лоре
18
Буаде
14
Мафута
25
Гуйе
9
Рабийяр
3-2-1-3-1
1
Селвик
70
Лала
71
Ле Ген
2
Локо
13
Шотар
29
Тусар
7
Нонге
20
дель Кастильо
23
Думбия
9
Мбуп
19
Ажорк
76
Ларуки
22
Калода
22
Калода
76
Ларуки
11
Бурабаа
7
Браими
7
Браими
11
Бурабаа
14
Мафута
28
Коля
28
Коля
14
Мафута
25
Гуйе
20
Хархуз
20
Хархуз
25
Гуйе
20
дель Кастильо
17
Бальде
17
Бальде
20
дель Кастильо
7
Нонге
6
Дьямбу
6
Дьямбу
7
Нонге
23
Думбия
32
32
23
Думбия
9
Мбуп
9
Камблан
9
Камблан
9
Мбуп
Остались в запасе
Ле Ман
Брест
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
29
Lucas Bretelle
ЦП
44
Милан Робен
ЦП
1
Эван Хатфут
ЦФ
20
Люк Зогбе
ПЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
33
Хамиду Макалу
ОП
49
Romain Cagnon
ВР
Главный тренер
Жюльен Лашуэр
Остались в запасе
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
29
Lucas Bretelle
ЦП
44
Милан Робен
ЦП
1
Эван Хатфут
ЦФ
Остались в запасе
20
Люк Зогбе
ПЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
33
Хамиду Макалу
ОП
49
Romain Cagnon
ВР
Главный тренер
Жюльен Лашуэр
Ле Ман
Точно не сыграют
Гарольд Войер
ЦЗ
Брест
Точно не сыграют
Уго Маньетти
ЦП
Брендан Шардонне
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ле Мана» в основное время. Надежная оборона хозяев и затяжной кризис гостей, которые не выигрывают в девяти матчах и пропускают в пятнадцати подряд, не оставляют сомнений в исходе. Рекомендуемая ставка – победа «Ле Мана» с коэффициентом 2,60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Франции между «Ле Маном» и «Брестом» состоится 22 августа 2026 года в Ле Мане на стадионе «Леон-Болле» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Ле Ман» – «Брест»: смотреть онлайн.

2.60
Победа «Ле Мана»
Сделать ставку
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Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Брест Ле Ман
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