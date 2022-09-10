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Команды
Ле Ман
Джибриль Сидибе
€ 1 млн
Джибриль Сидибе
Ле Ман
29 июля 1992 (34)
#19 | Защитник
182 см | 71 кг
Франция | Сенегал
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Фото
АЕК бесплатно подписал чемпиона мира-2018
2022.09.10 13:23
Ковач: «С Головиным и Сидибе у «Монако» другое лицо. Так же и в других командах»
2021.09.17 08:54
6
Сидибе – о жизни в Англии: «Живу недалеко от Манчестера. Ливерпуль – достаточно меланхоличный город»
2019.11.19 10:43
1
Сидибе вызван в сборную Франции вместо травмированного Дюбуа
2019.10.08 08:17
Сидибе перешел в «Эвертон» на правах аренды с возможностью выкупа
2019.08.08 00:07
Видео
Головин по-русски пообщался с игроком детской команды «Монако»
2019.04.25 18:32
8
Головин хромал, покидая стадион после матча с «Метцем»
2019.01.23 09:22
13
Сидибе: «У «Монако» есть проблемы в психологическом плане»
2018.11.06 11:28
Сидибе: «Монако» находится в очень тяжелом положении»
2018.09.26 07:16
1
«Монако» и «Барселона» – единственные клубы, чьи игроки на ЧМ-2018 выиграли золото, серебро и бронзу
2018.07.16 00:38
1
14 из 23-х игроков в чемпионской заявке Франции – выходцы из стран Африки
2018.07.15 23:25
18
Фото
15 игроков сборной Франции на ЧМ-2018 имеют африканские корни
2018.07.10 16:14
13
Сидибе сможет сыграть в матче против Австралии
2018.06.16 09:16
Защитник «Монако» Сидибе перейдет в «Атлетико» за 30 миллионов
2018.06.02 06:37
2
«МЮ» провел неофициальные переговоры с защитником «Монако» Сидибе
2018.05.23 08:52
Сидибе может пропустить чемпионат мира-2018
2018.04.17 06:16
3
Защитник «Монако» Сидибе летом может перебраться в «Манчестер Юнайтед»
2018.04.05 12:25
«Челси» интересуется защитником «Монако» Сидибе
2017.08.09 07:17
Суперкубок Франции. «ПСЖ» обыграл «Монако» и завоевал трофей пятый раз подряд
2017.07.29 23:55
2
Фото
«Монако» объявило о продлении контракта с Сидибе
2017.07.13 18:27
1
Сидибе признал сезон «Монако» отличным
2017.05.18 09:16
Два защитника «Монако» попали в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»
2017.04.02 07:23
3
Участие Фалькао и Сидибе в финале Кубка лиги против «ПСЖ» под вопросом
2017.03.31 00:38
Венгер останется в «Арсенале», в летнее трансферное окно клуб серьезно усилится
2017.03.24 16:21
9
«Манчестер Сити» следит за Сидибе
2017.02.13 16:23
Сидибе доволен первым местом в группе
2016.11.23 08:32
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Сидибе – игрок «Монако»
2016.07.08 23:23
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