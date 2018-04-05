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    Защитник «Монако» Сидибе летом может перебраться в «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении защитника «Монако» Джибриля Сидибе.

    Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью определил 25-летнего футболиста как одну из трансферных целей клуба.

    Манкунианцы находятся в контакте с окружением Сидибе, чтобы предупредить его о своих планах по игроку на лето.

    Француз может сыграть как на обоих флангах обороны, так и в полузащите. Именно эта универсальность привлекает Моуринью.

    В нынешнем сезоне Сидибе провел 30 матчей, забил три гола и сделал восемь результативных передач. Его контракт с монегасками рассчитан до 2022 года, а ориентировочная стоимость составляет 23 миллиона евро.

    Источник: Tribalfootball

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    05.04.2018 12:25
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