Венгер останется в «Арсенале», в летнее трансферное окно клуб серьезно усилится

но всех этих игроков уведут соперники по АПЛ. а Венгер будет потом рассказывать что у него "вот уже почти была договорённость"
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не уйдет из лондонского клуба по окончании сезона.
Сообщается, что французский специалист подпишет с «канонирами» новое соглашение.
В летнее трансферное окно руководство намерено серьезно усилить команду. В числе основных кандидатов на усиление называются игроки «Лиона» Корентен Толиссо и Александр Лаказетт, а также защитник «Монако» Джибриль Сидибе.