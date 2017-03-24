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    Венгер останется в «Арсенале», в летнее трансферное окно клуб серьезно усилится

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не уйдет из лондонского клуба по окончании сезона.

    Сообщается, что французский специалист подпишет с «канонирами» новое соглашение.

    В летнее трансферное окно руководство намерено серьезно усилить команду. В числе основных кандидатов на усиление называются игроки «Лиона» Корентен Толиссо и Александр Лаказетт, а также защитник «Монако» Джибриль Сидибе.

    Источник: L' Equipe

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    24.03.2017 16:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +536

      dolf666 27 марта 2017, 10:48

      но всех этих игроков уведут соперники по АПЛ. а Венгер будет потом рассказывать что у него "вот уже почти была договорённость"

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 24 марта 2017, 23:53

      Арсен и руководители клуба, как финансовая пирамида, принуждающая фанатов, из года в год, вкладывать бабки в их детище (покупая билеты на матчи), и обещает воплотить все их мечты (стать чемпионами и взять лч), но просто нужно немного подождать . . .

      0
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      Рейтинг: +41

      phobos 24 марта 2017, 18:06

      Дежавю! Когда то я это слышал. Не год ли назад? Да такое ощущение, что Арсена уже лет 7 выгоняют и усиливаются.

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 24 марта 2017, 17:29

      Старик уже часть команды - часть корабля.

      0
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 24 марта 2017, 17:27

      Венгер,пора тебе на пенсию!Что не заработал на очередной дом на Багамах?

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 24 марта 2017, 17:23

      Лаказетт уже с Атлетико согласовал...

      0
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      Рейтинг: +34

      Otabek bro 24 марта 2017, 17:18

      ээээ

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      Рейтинг: +625

      and4ever86 24 марта 2017, 16:41

      "в летнее трансферное окно клуб серьезно усилится" ..... свободными агентами!

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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 24 марта 2017, 16:39

      Всё-пора сокращать на АРСЕН!

      1
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