Венгер останется в «Арсенале», в летнее трансферное окно клуб серьезно усилится

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не уйдет из лондонского клуба по окончании сезона.

Сообщается, что французский специалист подпишет с «канонирами» новое соглашение.

В летнее трансферное окно руководство намерено серьезно усилить команду. В числе основных кандидатов на усиление называются игроки «Лиона» Корентен Толиссо и Александр Лаказетт, а также защитник «Монако» Джибриль Сидибе.