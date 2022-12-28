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Арсен Венгер
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20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
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19:23
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20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
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18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
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Арсен Венгер
Тренер
Имя
Арсен
Фамилия
Венгер
Гражданство
Франция
Дата рождения
22 октября 1949
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Суперкубок Англии 2017
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Суперкубок Англии 2015
Англия. Кубок 2014/2015
Англия. Кубок Лиги 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Суперкубок Англии 2014
Товарищеские матчи 2014
Англия. Кубок 2013/2014
Англия. Кубок Лиги 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Кубок Emirates 2013
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Кубок Лиги 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Emirates Cup 2011
Англия. Кубок 2011/2012
Англия. Кубок Лиги 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Кубок лиги 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Англия. Кубок 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок Английской лиги 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Арсенал
3
1
1
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
10.01.2018
Челси
0 : 0
Арсенал
24.01.2018
Арсенал
2 : 1
Челси
25.02.2018
Манчестер Сити
3 : 0
Арсенал
9 марта
23:20
Фергюсон – лучший тренер в истории по версии IFFHS. Моуринью в рейтинге выше Гвардиолы
2
5 марта
09:32
Впервые за 37 лет в старте «Арсенала» не было игроков, которые по ходу карьеры провели хотя бы 1 матч при Венгере
23 января
00:36
Де Хеа сравнил Фергюсона и Венгера: «Один из лучших тренеров в истории и парень из «Арсенала»
21 января
20:48
Клопп: «Венгер свой 1000-й матч проиграл 0:6. Я счастлив, что со мной такого не случилось»
28 декабря 2022
09:18
Фото
«Наконец-то». Сака встретился с Венгером
1
27 декабря 2022
22:56
«Арсенал» может поставить памятник Венгеру возле «Эмирейтс» в 2023 году
1
09:32
Фото
«Арсенал» показал, как Венгер праздновал победу над «Вест Хэмом» на «Эмирейтс»
1
26 декабря 2022
23:28
Венгер впервые после отставки побывал на домашнем матче «Арсенала»
9 декабря 2022
19:19
«Слова Венгера абсурдные». Газзаев – о предложении проводить ЧМ в Африке зимой
13:39
«В России больше никогда не будет ЧМ?». Павлюченко – о предложениях Венгера
2
11:25
Венгер заявил, что ФИФА отказалась от идеи проводить чемпионат мира каждые два года
08:52
Венгер предложил проводить чемпионаты мира в Африке зимой
5
4 декабря 2022
23:30
Венгер назвал причину провала сборной Германии на ЧМ-2022
22 ноября 2022
12:17
Венгер назвал главного фаворита ЧМ-2022
7 октября 2022
10:27
Лахтер рассказал, какое прозвище было у Аршавина в «Арсенале»
1
08:20
Луческу догнал Венгера по числу матчей в еврокубках. Больше только у одного тренера
24 сентября 2022
12:12
Венгер оценил шансы «Арсенала» выиграть АПЛ в этом сезоне
2
20 августа 2022
23:44
«Арсенал» лидирует в АПЛ впервые после ухода Венгера
17 августа 2022
00:54
Семак – о «Зените»: «Нам еще далеко и до Венгера, и до «Арсенала»
2
14 марта 2022
17:59
Венгер – о Салахе: «Смесь Роналду и Месси. До Кубка Африки он был лучшим игроком в мире»
21 февраля 2022
17:59
«ПСЖ» уволит Леонардо. Спортивным директором может стать 72-летний Венгер
3 февраля 2022
17:32
Зидан не намерен работать в «ПСЖ» с Леонардо. Он хочет, чтобы ему помогал 72-летний Венгер
3
8 декабря 2021
15:51
Анчелотти выиграл 100 матчей в Лиге чемпионов. Только у Фергюсона и Венгера больше побед
4
6 декабря 2021
20:56
«ПСЖ» может пригласить Зидана и Венгера
9
10 ноября 2021
23:56
На фасаде базы «Арсенала» появится изображение Венгера
18 октября 2021
18:51
Венгер готов возглавить клуб РПЛ
46
13 октября 2021
07:15
Венгер: «На ЧМ-2022 определение офсайда, скорее всего, будет автоматизировано»
11 сентября 2021
00:28
Глеб: «Арсенал» стал середнячком АПЛ. Я чувствовал, что без Венгера будет сложно. Проблема в тренере»
1
28 июня 2021
11:28
Агент Варга: «Венгер мог оказаться в «Зените», но в последний момент решили выбрать Семака»
7
23 мая 2021
16:10
Капелло: «Фергюсон и Венгер не тренировали, а просто пару раз в неделю смотрели тренировки. Все остальное было в руках их помощников»
7
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05.09.2019 12:26
Как дела у Венгера? Кайфует на пенсии, но хочет вернуться
С момента ухода из «Арсенала» прошел год и три месяца.
6
23.07.2019 20:40
11 хороших тренеров, которые сейчас без работы
Каррера, Моуринью, Венгер и другие.
16
11.06.2019 20:10
Еще один талант Аякса, о котором почти не говорят (хотя надо)
Им восхищаются Венгер и Моуринью.
2
15.03.2019 13:10
Мама главного юниора «Арсенала» живет на улице, пока он получает 30 тысяч фунтов в неделю
Немного фактов о Эйнсли Мэйтленде-Найлсе.
10
03.11.2018 18:45
Бендтнер сломал таксисту челюсть. Теперь он сядет в тюрьму
В карьере дикого нападающего море скандалов.
17
26.10.2018 20:15
10 крутых тренеров, которые сидят без работы
Вы знаете, кому показать этот список.
27
14.10.2018 12:11
Анри – идеальный вариант для «Монако». Головину повезло
Он вытащит команду со дна.
8
20.05.2018 15:35
Венгер, Мората и еще 6 неудачников евросезона
Они нас сильно расстроили.
19
20.04.2018 20:50
Какой мы запомним эпоху Венгера в «Арсенале»
Вспоминаем главные моменты карьеры французского тренера в клубе.
33
20.04.2018 17:05
Главный скаут Европы, о котором вы не слышали
Этот человек вытянет «Арсенал» из кризиса.
8
22.01.2018 21:40
Алексис Санчес не нужен «Арсеналу». Без него лучше
Никто не будет скучать, Алексис.
21
18.01.2018 12:00
Санчес, Мхитарян, Обамеянг, Смолов – куда они переходят? Давайте разбираться
Это трансферное окно получается очень горячим.
11
15.01.2018 18:30
«Арсенал» – на дне. Вы знаете, кто виноват
Тимофей Яценко – с ежеквартальным приговором Арсену Венгеру.
15
25.12.2017 08:30
«Прежде чем стать командой, мы стали семьей». Главные цитаты 2017 года
Самые меткие фразы Месси, Путина, Слуцкого и других важных персон.
12
28.11.2017 12:05
«Моуринью везде строит одну и ту же команду». Тимур Журавель − об особенностях АПЛ, фанатах-придурках и бывших футболистах
Комментатор «Матч ТВ» и один из главных экспертов по Англии объясняет, кто станет чемпионом, почему Венгер должен уйти и в чем разница между английскими и русскими игроками.
10
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20.10.2017 14:14
Какие перспективы английских клубов в Лиге Европы?
После выхода МЮ в Лигу Чемпионов с помощью победы в Лиге Европы, интерес клубов АПЛ к этому турниру должен возрасти. Так ли это? И чего от них ожидать?
05.07.2017 15:36
Почему Ляказетт – это супер-трансфер для «Арсенала»
Переход французского форварда Александра Ляказетта из «Лиона» в лондонский «Арсенал» вот-вот превратится из слухов в реальность. И этот трансфер должен стать истинным усилением команды Арсена Венгера.
03.07.2017 13:03
Почему Мбаппе стоит предпочесть переход в «Арсенал» трансферу в «Реал»
Сага с будущим Килиана Мбаппе продолжается и мой блог предлагает вам мнение о том, почему юному таланту надо повременить с переходом в «Реал» и стоит выбрать команду Арсена Венгера.
01.05.2017 00:04
«Проваливай, Венгер». Как тренер «Арсенала» настроил весь мир против себя?
«Арсенал» потерпел безоговорочное поражение в дерби Северного Лондона от шпор и теперь «канониры» впервые при Венгере рискует «пролететь» мимо Лиги Чемпионов. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает как француз настроил против себя всю планету.
11.03.2017 11:19
Экология динозавров. Почему увольнение Венгера – надуманная тема
В субботу лондонский «Арсенал» сыграет против «Линкольна» в 1/4 финала Кубка Англии. В преддверии матча блог «Бескрайний нападающий» в последний раз обращается к одной из главных дискуссий этой недели.
05.03.2017 20:50
Венгер: «Арсенал» должен сконцентрироваться на попадании в топ-4»
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после поражения от «Ливерпуля» (1:3) в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что команда плохо действовала в первом тайме. По словам Венгера, теперь лондонцам нужно бороться за попадание в топ-
17.02.2017 11:53
«Нелетучий голландец».
Он единственный игрок «оранье» послеванбастенского периода, который показывал игру уровня «Супермарко», боязнь летать на самолётах лишила нас многих ярких матчей в его исполнении. Его резанные и кручёные удары из под защитников наводили страх на врат
12.02.2017 01:49
В чем Силва, брат? Кто вернул к жизни тонущий «Халл Сити»
«Халл» в гостевом матче проиграл «Арсеналу», но достойно завершил серию игр с топ-командами, добыв ничью на «Олд Траффорд» и обыграв «Ливерпуль». Блог «Бескрайний нападающий» рассказывает о человеке, который сделал «Халл» по-настоящему интересным.
05.02.2017 02:43
Канте – причина поражения Арсенала
«Весь футбол» разбирает тепловую карту перемещений футболистов в матче Челси-Арсенал, а также определяем одну из возможных причин поражения Арсенала
29.01.2017 19:00
Восьмиочковый медведь. Почему «Челси» уже никто не догонит
В преддверии насыщенной английской недели, в которую уместятся сразу два тура АПЛ, блог «Бескрайний нападающий» рассматривает вопрос о шансах «Челси» на досрочное чемпионство.
14
11.12.2016 14:29
Какой должна быть жеребьевка Лиги Чемпионов
В понедельник пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. Это событие вызывает большой интерес общественности, но жребий не всегда дарит нам яркие противостояния. Так какими должны быть афиши плей-офф в этот раз, чтобы зритель не оторвал глаз?
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01.12.2016 17:30
Почему Гарет Саутгейт – неверный выбор для сборной Англии
Блог «Red card» объясняет, почему сборная Англии снова не угадала с тренером.
6
25.11.2016 18:00
Разоблачая Лигу Чемпионов. Почему главный еврокубковый турнир – это всего лишь шоу
Блог «Red Card» объясняет, почему Лига чемпионов – только лишь шоу. В том числе и матч «Ростова» и «Баварии».
77
22.11.2016 13:29
Жозе Моуринью VS месье Арсен Венгер.
Небольшой обзор двух великолепных специалистов и тренеров их заслуг место в футбольной истории Англии.
1
11.10.2016 03:01
Баллада о Венгере
...посвящение досужим вымыслам журналистов на тему аренды Саши Кокорина лондонским «Арсеналом».
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