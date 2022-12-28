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    Арсен Венгер

    Тренер
    Имя Арсен
    Фамилия Венгер
    Гражданство Франция
    Дата рождения 22 октября 1949
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Арсенал 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.01.2018 Челси 0 : 0 Арсенал
    24.01.2018 Арсенал 2 : 1 Челси
    25.02.2018 Манчестер Сити 3 : 0 Арсенал
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