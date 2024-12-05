Беляев: «Семин – в одном ряду с Венгером и Фергюсоном»

Бывший защитник «Локомотива» Максим Беляев оценил тренерский гений Юрия Семина.

«Юрий Палыч – легенда, в один ряд с ним можно поставить Арсена Венгера и сэра Алекса Фергюсона. Через него прошло много футболистов, в том числе он заметил и меня, 17-летнего парнишку. И в таком возрасте дал мне возможность дебютировать в РПЛ.

Он своим трудом заслужил всеобщее признание, в том числе потому, что ставил перед собой максимальные цели и требовал того же от других», – сказал Беляев.