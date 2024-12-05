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    Беляев: «Семин – в одном ряду с Венгером и Фергюсоном»

    Бывший защитник «Локомотива» Максим Беляев оценил тренерский гений Юрия Семина.

    «Юрий Палыч – легенда, в один ряд с ним можно поставить Арсена Венгера и сэра Алекса Фергюсона. Через него прошло много футболистов, в том числе он заметил и меня, 17-летнего парнишку. И в таком возрасте дал мне возможность дебютировать в РПЛ.

    Он своим трудом заслужил всеобщее признание, в том числе потому, что ставил перед собой максимальные цели и требовал того же от других», – сказал Беляев.

    • Семин трижды приводил «Локо» к чемпионству.
    • Тренер без работы с 2021 года, когда покинул «Ростов».
    • Беляев сейчас в «Ленинградце» из Второй лиги.

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    Источник: Metaratings

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    05.12.2024 22:37
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