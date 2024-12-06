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Максим Беляев
Максим Беляев
Завершил карьеру
30 сентября 1991 (35)
#6 | Защитник
185 см | 76 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Беляев рассказал об особенностях тренировок с участием Дзюбы
2024.12.06 08:55
Беляев: «Семин – в одном ряду с Венгером и Фергюсоном»
2024.12.05 22:37
Экс-игрок сборной России Беляев рассказал, сколько денег ему нужно в месяц для комфортной жизни
2024.05.23 21:14
5
Фото
Дебютант Первой лиги «Ленинградец» подписал экс-игрока сборной России
2023.06.24 17:18
3
Фото
Беляев вернулся в тульский «Арсенал»
2021.09.06 22:27
«Чемпионат»: «Локомотив» мог купить Беляева, но по просьбе Николича выбрал Райковича
2020.11.09 00:25
3
Дзюба – о вызове Сафонова и Беляева в сборную: «Очень рад за них. Для всех двери открыты»
2020.10.10 15:46
11
Беляев вызван в сборную России вместо Джикии
2020.10.09 11:47
8
Карпов: «Беляев в «Арсенале» получает 3 миллиона рублей в месяц»
2020.05.29 22:12
2
Видео
Сборная России: «Нашли самого счастливого человека на карантине, с Винчиком и двумя котами»
2020.03.30 13:39
Денисов, Беляев, Ткачев сыграют с первых минут у «Арсенала»; Слуцкий выпустил Зуева, Макарова, Игнатьева
2020.03.14 17:55
1
Фото
Беляев намерен открыть приют для бездомных животных
2019.12.01 12:17
3
Беляев: «Для дебюта матч с Сан-Марино – самое комфортное условие»
2019.11.20 08:12
1
Фото
Четыре игрока «Урала» включены в символическую сборную 2-го тура РПЛ по версии InStat
2019.07.22 21:40
7
«Арсенал» объявил о продлении контракта с Беляевым. Защитником интересовались «Спартак» и «Локомотив»
2019.06.18 14:17
4
Аджоев: «Интерес «Спартака» к Беляеву? Максим очень хочет играть в ЛЧ, а ЛЕ у «Арсенала» тоже есть»
2019.06.06 18:57
17
«Спартак» интересуется Левашовым и Беляевым. Кононову не нравится игра Джикии
2019.05.20 13:59
52
«Спорт-Экспресс»: Беляев может продолжить карьеру в «Спартаке» или «Локомотиве»
2019.05.17 18:42
13
Игрок «Арсенала» Беляев – о Дзюбе, VAR, собаках Квинси и Рамосе
2019.04.15 21:25
1
Беляев: «Приглашение меня в сборную России напрашивалось»
2019.04.15 19:34
8
Шесть игроков «Краснодара» и ни одного спартаковца – в команде недели РПЛ по версии Whoscored
2019.04.01 16:49
13
Беляев: «В Африке я оказался рядом с львиным прайдом. Первое впечатление – просто сумасшедшее»
2019.03.21 13:50
Левашов: «Кононов ввел в тульском «Арсенале» систему баллов. Кто-то бурчал, но в целом всех мотивировало»
2019.02.18 23:00
13
Беляев: «Лимит на легионеров нужен 100%. Где будет наша сборная, если его отменят?»
2019.01.18 12:22
26
«Спартак» зимой может подписать Беляева или Семенова
2018.12.06 23:31
29
Жена игрока «Арсенала» Беляева: «Показали «Зениту», кто здесь львы»
2018.12.04 07:56
10
Игрок «Арсенала» Беляев: «Кононов скучный? Он не клоун, чтобы устраивать шоу. Если кому-то скучно, включите ТНТ»
2018.11.12 22:46
1
Игрок «Арсенала» Беляев: «Футбол Кононова сложный, интеллектуальный»
2018.11.12 21:56
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«Представил, что на поле со мной моя жена». Беляев станцевал вальс после гола «Локомотиву»
2018.11.04 08:48
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Кононов: «Арсенал» хочет играть в атакующий футбол, но мы за сбалансированность»
2018.09.20 09:54
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