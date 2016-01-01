Шесть игроков «Краснодара» и ни одного спартаковца – в команде недели РПЛ по версии Whoscored

Статистический футбольный портал Whoscored опубликовал сборную 21-го тура РПЛ.

В команду недели вошли шесть футболистов «Краснодара», два игрока тульского «Арсенала» и по одному представителю «Локомотива», ЦСКА и «Зенита».

Голкипер: Гилерме («Локомотив»).

Защитники: Кирилл Комбаров, Максим Беляев (оба – «Арсенал»), Александр Мартынович, Дмитрий Скопинцев (оба – «Краснодар»).

Полузащитники: Маурисио Перейра, Виктор Классон, Вандерсон (все – «Краснодар»).

Нападающие: Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА), Сердар Азмун («Зенит»).