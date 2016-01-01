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    Шесть игроков «Краснодара» и ни одного спартаковца – в команде недели РПЛ по версии Whoscored

    Статистический футбольный портал Whoscored опубликовал сборную 21-го тура РПЛ.

    В команду недели вошли шесть футболистов «Краснодара», два игрока тульского «Арсенала» и по одному представителю «Локомотива», ЦСКА и «Зенита».

    Голкипер: Гилерме («Локомотив»).

    Защитники: Кирилл Комбаров, Максим Беляев (оба – «Арсенал»), Александр Мартынович, Дмитрий Скопинцев (оба – «Краснодар»).

    Полузащитники: Маурисио Перейра, Виктор Классон, Вандерсон (все – «Краснодар»).

    Нападающие: Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА), Сердар Азмун («Зенит»).

    Источник: Твиттер Whoscored

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +856

      Axe111 3 минуты назад

      И ни одного из Ростова,и ни одного из Анжи,и ни одного из Оренбурга!!!!! Нет же,надо упомянуть только это "СПАРТАК" ААААА

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