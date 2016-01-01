Шесть игроков «Краснодара» и ни одного спартаковца – в команде недели РПЛ по версии Whoscored

И ни одного из Ростова,и ни одного из Анжи,и ни одного из Оренбурга!!!!! Нет же,надо упомянуть только это "СПАРТАК" ААААА
Статистический футбольный портал Whoscored опубликовал сборную 21-го тура РПЛ.
В команду недели вошли шесть футболистов «Краснодара», два игрока тульского «Арсенала» и по одному представителю «Локомотива», ЦСКА и «Зенита».
Голкипер: Гилерме («Локомотив»).
Защитники: Кирилл Комбаров, Максим Беляев (оба – «Арсенал»), Александр Мартынович, Дмитрий Скопинцев (оба – «Краснодар»).
Полузащитники: Маурисио Перейра, Виктор Классон, Вандерсон (все – «Краснодар»).
Нападающие: Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА), Сердар Азмун («Зенит»).