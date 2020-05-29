Карпов: «Беляев в «Арсенале» получает 3 миллиона рублей в месяц»

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Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов раскрыл зарплату защитника «Арсенала» Максима Беляева. Счет идет на миллионы.
«Максимальная зарплата в Туле – 3 миллиона рублей в месяц у Беляева», – сказал Карпов в беседе с коллегой Сергеем Егоровым.
- 28-летний Беляев также является самым дорогим игроков «Арсенала» (3,5 миллиона евро).
- В сезоне РПЛ защитник не пропустил ни одного матча, сделал голевой пас.
- «Арсенал» в таблице идет седьмым.