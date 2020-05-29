Карпов: «Беляев в «Арсенале» получает 3 миллиона рублей в месяц»

Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов раскрыл зарплату защитника «Арсенала» Максима Беляева. Счет идет на миллионы.

«Максимальная зарплата в Туле – 3 миллиона рублей в месяц у Беляева», – сказал Карпов в беседе с коллегой Сергеем Егоровым.