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    Карпов: «Беляев в «Арсенале» получает 3 миллиона рублей в месяц»

    Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов раскрыл зарплату защитника «Арсенала» Максима Беляева. Счет идет на миллионы.

    «Максимальная зарплата в Туле – 3 миллиона рублей в месяц у Беляева», – сказал Карпов в беседе с коллегой Сергеем Егоровым.

    • 28-летний Беляев также является самым дорогим игроков «Арсенала» (3,5 миллиона евро).
    • В сезоне РПЛ защитник не пропустил ни одного матча, сделал голевой пас.
    • «Арсенал» в таблице идет седьмым.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    29.05.2020 22:12
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      serga.morozov 26 минут назад

      Все ДАBАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока беcплатнo если хочешь снять дeваxу или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и cосeдку нашёл там) Вот сайт ------- http://wq.lt/Q3n3

      0
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      Рейтинг: +664

      Oldtrafford83 1 час назад

      Зато в матчах ЛЕ Тула показала всё своё мастерство)) Стыдно за РФС!!!

      0
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      Рейтинг: +4038

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Не секрет , что зп у игроков РПЛ неадекватны их мастерству.
      Спрашивается откуда эти миллионы если клуб убыточен ?

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      Рейтинг: +3072

      Hektor 84 10 часов назад

      Вот еще один любитель о том кто сколько получает писать

      1
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      Рейтинг: +3176

      Борат 11 часов назад

      Вполне кучеряво бабки гребёт , но не по футбольным меркам конечно.... Гыгы

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