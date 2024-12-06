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    • Беляев рассказал об особенностях тренировок с участием Дзюбы

    Беляев рассказал об особенностях тренировок с участием Дзюбы

    Защитник «Ленинградца» Максим Беляев считает, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба не может жить без того, чтобы быть объектом всеобщего внимания.

    «Артeм в любой команде – это всегда центр притяжения. Всегда испытываешь эмоции, когда играешь против него. Здорово, когда он находится в твоей команде. Тогда ты можешь просто выбить мяч в направлении майки с фамилией Дзюба, и в большинстве случаев безадресный вынос окажется точной передачей.

    Есть ли запоминающаяся история, связанная с ним? Сложно выделить отдельный случай, потому что каждая тренировка с участием Артeма – это его бенефис. Он не сможет жить, если не будет объектом всеобщего внимания», – сказал 33-летний Беляев, известный по выступлениям за «Арсенал» и «Локомотив».

    • Беляев и Дзюба вместе играли за тульский клуб весной 2018 года.
    • В нынешнем сезоне 36-летний Дзюба провел за «Акрон» 10 игр, забил 2 гола, отдал 3 передачи.

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    Источник: Metaratings.ru

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    06.12.2024 08:55
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