Беляев рассказал об особенностях тренировок с участием Дзюбы

Защитник «Ленинградца» Максим Беляев считает, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба не может жить без того, чтобы быть объектом всеобщего внимания.

«Артeм в любой команде – это всегда центр притяжения. Всегда испытываешь эмоции, когда играешь против него. Здорово, когда он находится в твоей команде. Тогда ты можешь просто выбить мяч в направлении майки с фамилией Дзюба, и в большинстве случаев безадресный вынос окажется точной передачей.

Есть ли запоминающаяся история, связанная с ним? Сложно выделить отдельный случай, потому что каждая тренировка с участием Артeма – это его бенефис. Он не сможет жить, если не будет объектом всеобщего внимания», – сказал 33-летний Беляев, известный по выступлениям за «Арсенал» и «Локомотив».