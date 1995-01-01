Игрок «Арсенала» Беляев – о Дзюбе, VAR, собаках Квинси и Рамосе

Защитник «Арсенала» Максим Беляев дал интервью клубной пресс-службе. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

Об Артеме Дзюбе

– Как Артем Дзюба?

– Дзюба он и в Африке Дзюба. Совсем не поменялся. Артем – душа любой компании, в сборной тоже.

О VAR

– 3 апреля «Арсенал» оказался причастен к историческому событию. В матче с участием туляков в России дебютировала система видеопомощи арбитрам.

– Это было необычно. VAR помог судье разобраться в эпизоде с красной карточкой игроку «Урала». Но, как мне кажется, пауза затянулась. Пришлось около пяти минут простоять на поле, за это время утрачивается игровой тонус, теряется темп матча. Если пауза короткая, то тогда точно нет проблем.

О собаках

– В личной жизни произошло много важного: сделал предложение Кристине, свадьбу сыграли. Двух собак в Туле подобрали. Квинси с нами, а у Рамоса пока перевалочный пункт в Туле, он временно у наших знакомых живет. Вот думаем еще лиса завести, но это когда свой дом появится.

– Вот интересно, когда у вас проявилась любовь к братьям нашим меньшим?

– Всегда была внутренняя тяга к ним, потому что они чистые и светлые, без зависти и злости. Позже появилась возможность содержать животных, которых с Кристиной находили на улице или в ветлечебнице. Кстати, когда познакомился с будущей женой, у нее были свои коты. Я тогда играл за «Локо». Любовь к животным у нас с Кристиной общая.