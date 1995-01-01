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    Беляев: «Приглашение меня в сборную России напрашивалось»

    Защитник «Арсенала» Максим Беляев поговорил о вызове в сборную России. В марте он случился впервые за пять лет.

    – Максим, в марте произошло знаменательное событие – вас вызвали в сборную России для подготовки к матчам Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном. Это были те же ощущения, что и несколько лет назад, когда в национальную команду позвал Фабио Капелло?

    – Нет, совсем другие эмоции. Тот вызов был в марте 2014-го, то есть пять лет прошло. Приезжал к Капелло совсем в другом качестве: не провел ни одной игры в премьер-лиге в том сезоне, но раньше неплохо себя показывал. Вот Капелло и решил познакомиться со мной, посмотреть на защитника «Ростова».

    А сейчас я стабильно играю третий сезон в РПЛ, можно сказать, приглашение в сборную напрашивалось. Сейчас приехал гораздо более опытным, надеялся помочь. Состав сборной за это время сильно поменялся. Может, только Федя Смолов остался из той команды.

    – Сколько дней провели в лагере сборной?

    – Восемь. Было знакомство со Станиславом Саламовичем. Черчесов встретил тепло, спрашивал о семье.

    • Беляев не сыграл за сборную ни одного матча.
    • Игрок – воспитанник «Локомотива».
    • В текущем сезоне РПЛ Беляев провел 21 матч, забил гол.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +69

      Str4nger 34 минуты назад

      Таки напрашивалось , да ??? Проплатил или подлизал ? Раз напрашивалось ?

      0
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      Рейтинг: +1046

      Бухбух 41 минуту назад

      Сказал так, будто с Беляевым Россия на порядок сильнее станет.

      0
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      Рейтинг: +637

      Max Bobr 43 минуты назад

      Перспективы - ноль!

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      Рейтинг: +68714

      Рубик Докоян 44 минуты назад

      Таки напросился, благо обстоятельства этому способствовали.

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