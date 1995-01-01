Беляев: «Приглашение меня в сборную России напрашивалось»

Защитник «Арсенала» Максим Беляев поговорил о вызове в сборную России. В марте он случился впервые за пять лет.

– Максим, в марте произошло знаменательное событие – вас вызвали в сборную России для подготовки к матчам Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном. Это были те же ощущения, что и несколько лет назад, когда в национальную команду позвал Фабио Капелло?

– Нет, совсем другие эмоции. Тот вызов был в марте 2014-го, то есть пять лет прошло. Приезжал к Капелло совсем в другом качестве: не провел ни одной игры в премьер-лиге в том сезоне, но раньше неплохо себя показывал. Вот Капелло и решил познакомиться со мной, посмотреть на защитника «Ростова».

А сейчас я стабильно играю третий сезон в РПЛ, можно сказать, приглашение в сборную напрашивалось. Сейчас приехал гораздо более опытным, надеялся помочь. Состав сборной за это время сильно поменялся. Может, только Федя Смолов остался из той команды.

– Сколько дней провели в лагере сборной?

– Восемь. Было знакомство со Станиславом Саламовичем. Черчесов встретил тепло, спрашивал о семье.