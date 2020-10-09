Беляев вызван в сборную России вместо Джикии

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев прибыл в расположение сборной России. Он заменит защитника «Спартака» Георгия Джикию, у которого подозревают коронавирус.

«Вчера поздно вечером к сборной России в Новогорске присоединился защитник «Арсенала» Максим Беляев.

Утром вместе с остальными футболистами и членами штаба он сдал обязательный тест УЕФА на коронавирус и сегодня приступит к подготовке к матчу с Турцией», – сообщили в пресс-службе сборной.

В текущем сезоне РПЛ Беляев принял участи в семи матчах.

Матч с Турцией в рамках Лиги наций – уже в воскресенье.

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