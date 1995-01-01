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    Беляев вызван в сборную России вместо Джикии

    Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев прибыл в расположение сборной России. Он заменит защитника «Спартака» Георгия Джикию, у которого подозревают коронавирус.

    «Вчера поздно вечером к сборной России в Новогорске присоединился защитник «Арсенала» Максим Беляев.

    Утром вместе с остальными футболистами и членами штаба он сдал обязательный тест УЕФА на коронавирус и сегодня приступит к подготовке к матчу с Турцией», – сообщили в пресс-службе сборной.

    • В текущем сезоне РПЛ Беляев принял участи в семи матчах.
    • Матч с Турцией в рамках Лиги наций – уже в воскресенье.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии9
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      Рейтинг: +9042

      alarm 1 час назад

      как бы подло я не относился к спартаку, но джикия сборной, всё же, нужен. хоть и хряк.

      1
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      Рейтинг: +1249

      Obojaemiy 1 час назад

      У Джикии второй тест отрицательный. Верните его в команду! А то с вашими Беляевыми и семеновыми сгорим 0-5

      2
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      Рейтинг: +24883

      VVM1964 > Obojaemiy 1 час назад

      Про Кутепова забыл .

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      Рейтинг: +6511

      FanatSerj > Obojaemiy 42 минуты назад

      видно не всё так просто, а иметь хоть малейшие шансы на ковид, а потом выкосить всю сборную, это будет фатально и для сборной и для клубов перед Еврокубками. А так да, без Джикии в обороне вообще швах, хотя вчера то и обороняться не пришлось, так пару раз мимо пробегали Шведы и то оба ЦЗ умудрились принести.
      Один реальный момент был, но там Джанаев спас.

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      Рейтинг: +11595

      Garrincha58 2 часа назад

      а вместо Гилерме кто?

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      Рейтинг: +14818

      vka1970 > Garrincha58 1 час назад

      А вместо Гилерме Кержакова поставят.Будет калитку дистанционно из Питера прикрывать........

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      Рейтинг: +13332

      vladimir-7 > Garrincha58 1 час назад

      Там у ГТ родственник есть — Джанаев. Сейчас его обучат,
      как выбивать прямо в башку Дзюбе, а то вчера не получалось.

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      Рейтинг: +18450

      DOCTOR PENALTY > Garrincha58 1 час назад

      Габулова вызовет. )

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      Рейтинг: +6511

      FanatSerj > Garrincha58 47 минут назад

      Вот на третьего вратаря вообще пофиг, пусть хоть реального шашлычника возьмет, у Джанаева больше времени будет на футбол ))

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