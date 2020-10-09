Беляев вызван в сборную России вместо Джикии

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев прибыл в расположение сборной России. Он заменит защитника «Спартака» Георгия Джикию, у которого подозревают коронавирус.
«Вчера поздно вечером к сборной России в Новогорске присоединился защитник «Арсенала» Максим Беляев.
Утром вместе с остальными футболистами и членами штаба он сдал обязательный тест УЕФА на коронавирус и сегодня приступит к подготовке к матчу с Турцией», – сообщили в пресс-службе сборной.
- В текущем сезоне РПЛ Беляев принял участи в семи матчах.
- Матч с Турцией в рамках Лиги наций – уже в воскресенье.
Гаджиев: «Центр обороны – уязвимое место сборной. Черчесов думал поставить туда опорников»
Источник: телеграм-канал сборной России