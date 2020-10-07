У Джикии и Гилерме подозрение на коронавирус. Они изолированы от сборной

У защитника «Спартака» Георгия Джикии и вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме выявлены сомнительные результаты тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба РФС.

«По итогам одного из регулярно проводимых обследований у Георгия Джикии и Маринато Гилерме получены сомнительные результаты тестов. В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займeт некоторое время.

Оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное.

Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты», – сообщается в телеграм-канале РФС.