У Джикии и Гилерме подозрение на коронавирус. Они изолированы от сборной

У защитника «Спартака» Георгия Джикии и вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме выявлены сомнительные результаты тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба РФС.
«По итогам одного из регулярно проводимых обследований у Георгия Джикии и Маринато Гилерме получены сомнительные результаты тестов. В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займeт некоторое время.
Оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное.
Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты», – сообщается в телеграм-канале РФС.
- 8 октября российская национальная команда проведет на «ВЭБ Арене» товарищескую встречу с Швецией.
- 11 и 14 октября сборная России в Лиге наций примет Турцию и Венгрию соответственно.
Источник: телеграм-канал РФС