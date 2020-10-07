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  • У Джикии и Гилерме подозрение на коронавирус. Они изолированы от сборной

У Джикии и Гилерме подозрение на коронавирус. Они изолированы от сборной

7 октября 2020, 10:59
20

У защитника «Спартака» Георгия Джикии и вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме выявлены сомнительные результаты тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба РФС.

«По итогам одного из регулярно проводимых обследований у Георгия Джикии и Маринато Гилерме получены сомнительные результаты тестов. В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займeт некоторое время.

Оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное.

Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты», – сообщается в телеграм-канале РФС.

  • 8 октября российская национальная команда проведет на «ВЭБ Арене» товарищескую встречу с Швецией.
  • 11 и 14 октября сборная России в Лиге наций примет Турцию и Венгрию соответственно.

Источник: телеграм-канал РФС
Россия Спартак Локомотив Гилерме Джикия Георгий
Комментарии (20)
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NewLife
1602058153
Наверное, настолько же "сомнительные результаты", как сомнительный тест на беременность у любовницы.
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maior-60
1602059980
Тест может быть положительным или отрицательным. "Сомнительных" тестов не бывает.
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Сильвербой
1602060661
Какие нах... сомнительные тесты??? Либо болен либо нет, как можно болеть или не болеть сомнительно??? **...е твари, придумали болезнь и отмывают бабло, сколько сотен тысяч умирает человек из-за того что люди не могут получить помощь из-за придуманной болезни!? У меня в семье умер дядя, только потому что ему не сделали вовремя операцию на сердце, в больнице сказали в мире короновирус, ждите пока закончиться!!! Но об этом никто не говорит, никому ***** не нужны эти люди, у всех на устах корона, потому что на ней бабло пилят, а не на образном ОРВ!!!
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Kollljan
1602063341
Спартаку технари.
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ab15488
1602065358
Клизму чесночную обоим
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Из Твери Леха
1602065483
Мудильерме вообще нельзя в сборную вызывать.
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Каратель помойников
1602079538
у бората тоже по ходу короновирус,давно его не было
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vladimir-7
1602079706
Гилерме-то х.. с ним, а вот Джикия, это потеря.
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vladimir-7
1602080388
Что значит выявлены сомнительные тесты на коронавирус??? Это, как бы, немножко беременна.
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zigbert
1602169508
Вот уж не хотелось бы что бы вирус проникал в команды. Здоровья игрокам!
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