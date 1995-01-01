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    У Джикии и Гилерме подозрение на коронавирус. Они изолированы от сборной

    У защитника «Спартака» Георгия Джикии и вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме выявлены сомнительные результаты тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба РФС.

    «По итогам одного из регулярно проводимых обследований у Георгия Джикии и Маринато Гилерме получены сомнительные результаты тестов. В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займeт некоторое время.

    Оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное.

    Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты», – сообщается в телеграм-канале РФС.

    • 8 октября российская национальная команда проведет на «ВЭБ Арене» товарищескую встречу с Швецией.
    • 11 и 14 октября сборная России в Лиге наций примет Турцию и Венгрию соответственно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3626

      NewLife 22 минуты назад

      Наверное, настолько же "сомнительные результаты", как сомнительный тест на беременность у любовницы.

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