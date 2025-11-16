Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига наций
Команды
Венгрия
Сборная Венгрии по футболу
Лига наций
Стадион:
Пушкаш Арена
Сайт:
http://www.mlsz.hu/
Тренер:
Марко Росси
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
9 июня
1
Трансляция
Венгрия – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Венгрия – Казахстан: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 2.3
8 июня
Трансляция
Венгрия – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Венгрия – Финляндия: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.55
4 июня
Трансляция
Венгрия – Греция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Венгрия – Греция: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 2.05
30 марта
Трансляция
Венгрия – Словения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026
28 марта
В Венгрии оценили шансы на проведение матча с Россией
12 марта
7
Отбор ЧМ-2026. Ирландия благодаря голу на 96-й минуте победила Венгрию и вышла в стыки
2025.11.16 19:10
1
Отбор ЧМ-2026. Дубль Холанда, домашние поражения Армении и Азербайджана
2025.11.13 22:00
Трансляция
Армения – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 ноября 2025
2025.11.13 18:50
Армения – Венгрия: прогноз и ставки на матч 13 ноября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.11.12 09:18
Роналду забил 947-й и 948-й голы в карьере
2025.10.15 00:36
Отбор ЧМ-2026. Англия, Испания и Италия крупно выиграли, разгромное поражение Грузии, дубль Роналду не стал победным и другие результаты
2025.10.14 23:43
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборов ЧМ
2025.10.14 22:48
Трансляция
Португалия – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025
2025.10.14 20:35
Португалия – Венгрия: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.13 10:12
Трансляция
Венгрия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025
2025.10.11 17:50
Венгрия – Армения: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.84
2025.10.10 09:44
Россия ведет переговоры о товарищеском матче со сборной из страны Евросоюза
2025.09.29 12:41
5
Отбор ЧМ-2026. 943-й гол Роналду помог Португалии добиться волевой победы в Венгрии (3:2)
2025.09.09 23:49
4
Трансляция
Венгрия – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2025
2025.09.09 20:35
Венгрия – Португалия: прогноз и ставки на матч 9 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.08 09:17
Ирландия – Венгрия: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.09.05 09:23
В Венгрии назвали условие для товарищеского матча со сборной России
2025.06.19 15:57
8
Прогноз на точный счeт матча Азербайджан – Венгрия: Товарищеские матчи, 10 июня 2025
2025.06.09 11:19
Прогноз на точный счет матча Венгрия – Швеция: Товарищеские матчи, 6 июня 2025
2025.06.05 11:17
Игроки «Реала» и «Ливерпуля» устроили перепалку в соцсетях
2025.03.24 23:47
Лига наций. Сербия обыграла Австрию, Турция разгромила Венгрию и другие результаты
2025.03.23 22:05
1
2
3
4
5
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
6
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
2
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+