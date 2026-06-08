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Венгрия – Казахстан: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 2.3

08 июня 2026 8:15
Венгрия - Казахстан
09 июн. 2026, вторник 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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2.30
Тотал голов меньше 2.5
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9 июня 2026 года в 20:00 сборные Венгрии и Казахстана сыграют в товарищеском матче.

Венгрия

Венгрия находится в хорошей форме: команда не проигрывает в 4 последних товарищеских матчах и в 6 из 8 последних в целом. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр, забивают в 9 из 11 последних матчей. Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче победа над Финляндией (2:1). Хозяева явные фавориты.

Казахстан

Казахстан также в неплохой форме: команда не проигрывает в 3 последних товарищеских матчах и в 6 из 8 последних в целом. Атака стабильна – 1.00 гола в среднем за 5 игр, забивают в 3 последних матчах. Оборона надeжна – 0.60 пропущенных. В прошлом матче ничья с Арменией (1:1). Гости будут стараться, но против Венгрии будет тяжело.

Факты о командах

Венгрия

  • 4 матча без поражений в товарищеских встречах
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 0.80 пропущено
  • Забивают в 9 из 11 матчей
  • Победа над Финляндией (2:1)

Казахстан

  • 3 матча без поражений в товарищеских встречах
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 0.60 пропущено
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Ничья с Арменией (1:1)

Прогноз на матч Венгрия – Казахстан

Венгрия – фаворит, особенно дома. Казахстан в хорошей форме, но в гостях против венгров будет сложно. Хозяева должны побеждать, но гол от гостей вероятен. Ожидается мало голов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 2.3
  • Победа Венгрии

2.30
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
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