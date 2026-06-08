9 июня 2026 года в 20:00 сборные Венгрии и Казахстана сыграют в товарищеском матче.

Венгрия

Венгрия находится в хорошей форме: команда не проигрывает в 4 последних товарищеских матчах и в 6 из 8 последних в целом. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр, забивают в 9 из 11 последних матчей. Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче победа над Финляндией (2:1). Хозяева явные фавориты.

Казахстан

Казахстан также в неплохой форме: команда не проигрывает в 3 последних товарищеских матчах и в 6 из 8 последних в целом. Атака стабильна – 1.00 гола в среднем за 5 игр, забивают в 3 последних матчах. Оборона надeжна – 0.60 пропущенных. В прошлом матче ничья с Арменией (1:1). Гости будут стараться, но против Венгрии будет тяжело.

Факты о командах

Венгрия

4 матча без поражений в товарищеских встречах

За 5 матчей: 1.20 забито, 0.80 пропущено

Забивают в 9 из 11 матчей

Победа над Финляндией (2:1)

Казахстан

3 матча без поражений в товарищеских встречах

За 5 матчей: 1.00 забито, 0.60 пропущено

Забивают в 3 последних матчах

Ничья с Арменией (1:1)

Прогноз на матч Венгрия – Казахстан

Венгрия – фаворит, особенно дома. Казахстан в хорошей форме, но в гостях против венгров будет сложно. Хозяева должны побеждать, но гол от гостей вероятен. Ожидается мало голов.

Рекомендованные ставки