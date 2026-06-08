9 июня 2026 года в 20:00 сборные Венгрии и Казахстана сыграют в товарищеском матче.
Венгрия
Венгрия находится в хорошей форме: команда не проигрывает в 4 последних товарищеских матчах и в 6 из 8 последних в целом. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр, забивают в 9 из 11 последних матчей. Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче победа над Финляндией (2:1). Хозяева явные фавориты.
Казахстан
Казахстан также в неплохой форме: команда не проигрывает в 3 последних товарищеских матчах и в 6 из 8 последних в целом. Атака стабильна – 1.00 гола в среднем за 5 игр, забивают в 3 последних матчах. Оборона надeжна – 0.60 пропущенных. В прошлом матче ничья с Арменией (1:1). Гости будут стараться, но против Венгрии будет тяжело.
Факты о командах
Венгрия
- 4 матча без поражений в товарищеских встречах
- За 5 матчей: 1.20 забито, 0.80 пропущено
- Забивают в 9 из 11 матчей
- Победа над Финляндией (2:1)
Казахстан
- 3 матча без поражений в товарищеских встречах
- За 5 матчей: 1.00 забито, 0.60 пропущено
- Забивают в 3 последних матчах
- Ничья с Арменией (1:1)
Прогноз на матч Венгрия – Казахстан
Венгрия – фаворит, особенно дома. Казахстан в хорошей форме, но в гостях против венгров будет сложно. Хозяева должны побеждать, но гол от гостей вероятен. Ожидается мало голов.
Рекомендованные ставки
- Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 2.3
- Победа Венгрии