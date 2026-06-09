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  • Венгрия – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026

Венгрия – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026

9 июня, 18:50
Венгрия
09.06.2026, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Казахстан
52' Д. Собослаи 67' А. Шафер 90+3' Р. Тот
9' С. Малый
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
2
Attila Osváth
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Ákos Markgráf
ЦЗ
21
Алекс Тот
ЦЗ
22
Балаж Тот
ЦП
17
Каллум Стайлс
ЦП
0
Милан Виталис
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
10
Доминик Собослаи
(К) АП
19
Бернабеш Варга
ЦФ
23
Дамир Редзич
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Казахстан
12
Темирлан Анарбеков
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
3
Нуралы Алип
(К) ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
5
Исламбек Куат
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
7
Галымжан Кенжебек
ЛВ
18
Динмухамед Караман
ПВ
19
Дастан Сатпаев
ЦФ
10
Максим Самородов
ЦФ
Венгрия
26
Ármin Pécsi
ВР
12
Áron Yaakobishvili
ВР
1
Петер Саппанош
ВР
18
Жолт Надь
ЦЗ
4
Kornél Szűcs
ЦЗ
0
Марк Чингер
ЦЗ
0
Раймунд Тот
ЦП
15
Петер Барат
ЦП
14
Tamás Szűcs
ЦФ
16
Dániel Lukács
ЦФ
9
Bendegúz Kovács
ЦФ
7
Zsombor Gruber
ЦФ
25
Norbert Szendrei
ЦФ
Казахстан
16
Александр Заруцкий
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
25
Саги Совет
ЛЗ
8
Жасулан Амир
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
15
Санжар Сатанов
ЦЗ
23
Адилет Садыбеков
ЦЗ
21
Еркин Тапалов
ОП
4
Арсен Аширбек
ОП
14
Роман Муртазаев
ЦП
13
Абинур Нурымбет
АП
9
Ислам Чесноков
ПВ
22
Maksat Abraev
ЦФ
17
Магжан Токтыбай
ЦФ
4-4-1-2
2
5
21
Тот
6
Орбан
22
Тот
0
Виталис
13
Шафер
17
Стайлс
10
Собослаи
23
Редзич
19
Варга
3-1-2-2-2
12
Анарбеков
24
Мрынский
3
Алип
2
Малый
5
Куат
11
Вороговский
20
Оразов
18
Караман
7
Кенжебек
10
Самородов
19
Сатпаев
22
Тот
26
26
22
Тот
17
Стайлс
18
Надь
18
Надь
17
Стайлс
2
0
Тот
0
Тот
2
19
Варга
15
Барат
15
Барат
19
Варга
23
Редзич
16
16
23
Редзич
0
Виталис
9
9
0
Виталис
11
Вороговский
25
Совет
25
Совет
11
Вороговский
18
Караман
8
Амир
8
Амир
18
Караман
5
Куат
21
Тапалов
21
Тапалов
5
Куат
24
Мрынский
4
Аширбек
4
Аширбек
24
Мрынский
7
Кенжебек
9
Чесноков
9
Чесноков
7
Кенжебек
20
Оразов
22
22
20
Оразов
19
Сатпаев
17
Токтыбай
17
Токтыбай
19
Сатпаев
Остались в запасе
Венгрия
Казахстан
12
Áron Yaakobishvili
ВР
1
Петер Саппанош
ВР
4
Kornél Szűcs
ЦЗ
0
Марк Чингер
ЦЗ
14
Tamás Szűcs
ЦФ
7
Zsombor Gruber
ЦФ
25
Norbert Szendrei
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
16
Александр Заруцкий
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
15
Санжар Сатанов
ЦЗ
23
Адилет Садыбеков
ЦЗ
14
Роман Муртазаев
ЦП
13
Абинур Нурымбет
АП
Остались в запасе
12
Áron Yaakobishvili
ВР
1
Петер Саппанош
ВР
4
Kornél Szűcs
ЦЗ
0
Марк Чингер
ЦЗ
14
Tamás Szűcs
ЦФ
7
Zsombor Gruber
ЦФ
25
Norbert Szendrei
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
15
Санжар Сатанов
ЦЗ
23
Адилет Садыбеков
ЦЗ
14
Роман Муртазаев
ЦП
13
Абинур Нурымбет
АП
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Венгрия - Казахстан
2
1
6
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
3
5
Нарушения
7
22
Офсайды
1
1
Количество передач
503
200
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
65
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3

Смотреть прямую трансляцию Венгрия против Казахстана, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Венгрия – Казахстан

Венгрия – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Казахстан Венгрия
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