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  • Армения – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 ноября 2025

Армения – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 ноября 2025

13 ноября 2025, 18:50
Армения
13.11.2025, четверг, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 9 тур
0 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Венгрия
33' Б. Варга
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
16
Генри Авагян
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
10
Эдуард Сперцян
(К) АП
7
Эдгар Севикян
ПВ
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
17
Каллум Стайлс
ЦП
10
Доминик Собослаи
(К) АП
20
Роланд Салаи
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
2
Артем Бандикян
ЛЗ
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
22
Геворг Тарахчян
ЛВ
9
Артур Серобян
ЛВ
2
Нарек Агасарян
ОП
6
Карен Налбандян
ЦП
11
Нарек Григорян
ПВ
23
Араик Елоян
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Венгрия
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
21
Алекс Тот
ЦЗ
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
2
Аттила Осват
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
8
Милан Виталис
ЦП
16
Dániel Lukács
ЦФ
15
Арон Чонгваи
ЦФ
23
Дамир Редзич
ЦФ
7
Жомбор Грубер
ЦФ
3-2-3-1
16
Авагян
19
Мурадян
2
Мурадян
5
Мкртчян
21
Тикнизян
13
Оганесян
11
Шагоян
10
Сперцян
7
Севикян
17
Ранос
3-2-2-2-1
1
Дибус
6
Орбан
4
Салаи
14
Болла
7
Него
11
Керкез
13
Шафер
17
Стайлс
20
Салаи
10
Собослаи
19
Варга
19
Мурадян
2
Агасарян
2
Агасарян
19
Мурадян
17
Ранос
9
Серобян
9
Серобян
17
Ранос
11
Шагоян
11
Григорян
11
Григорян
11
Шагоян
7
Севикян
23
Елоян
23
Елоян
7
Севикян
20
Салаи
21
Тот
21
Тот
20
Салаи
11
Керкез
18
Надь
18
Надь
11
Керкез
17
Стайлс
8
Виталис
8
Виталис
17
Стайлс
14
Болла
16
16
14
Болла
Остались в запасе
Армения
Венгрия
1
Огнен Чанчаревич
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
2
Артем Бандикян
ЛЗ
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
6
Карен Налбандян
ЦП
22
Геворг Тарахчян
ЛВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
2
Аттила Осват
ЦЗ
15
Арон Чонгваи
ЦФ
23
Дамир Редзич
ЦФ
7
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
1
Огнен Чанчаревич
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
2
Артем Бандикян
ЛЗ
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
6
Карен Налбандян
ЦП
22
Геворг Тарахчян
ЛВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Остались в запасе
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
2
Аттила Осват
ЦЗ
15
Арон Чонгваи
ЦФ
23
Дамир Редзич
ЦФ
7
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Армения - Венгрия
1
1
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
18
10
Офсайды
3
2
Количество передач
415
438
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.64
1.31

Смотреть прямую трансляцию матча Армения против Венгрии, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 ноября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Армения – Венгрия

Армения – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Венгрия Армения
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