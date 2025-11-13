13.11.2025, четверг, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 9 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 9 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Армения
Армения
3-2-3-1
16
Авагян
19
Мурадян
2
Мурадян
5
Мкртчян
21
Тикнизян
13
Оганесян
11
Шагоян
10
Сперцян
7
Севикян
17
Ранос
3-2-2-2-1
1
Дибус
6
Орбан
4
Салаи
14
Болла
7
Него
11
Керкез
13
Шафер
17
Стайлс
20
Салаи
10
Собослаи
19
Варга
19
Мурадян
2
Агасарян
2
Агасарян
19
Мурадян
17
Ранос
9
Серобян
9
Серобян
17
Ранос
11
Шагоян
11
Григорян
11
Григорян
11
Шагоян
7
Севикян
23
Елоян
23
Елоян
7
Севикян
20
Салаи
21
Тот
21
Тот
20
Салаи
11
Керкез
18
Надь
18
Надь
11
Керкез
17
Стайлс
8
Виталис
8
Виталис
17
Стайлс
14
Болла
16
16
14
Болла
Остались в запасе
Армения
Венгрия
1
Огнен Чанчаревич
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
2
Артем Бандикян
ЛЗ
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
6
Карен Налбандян
ЦП
22
Геворг Тарахчян
ЛВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
2
Аттила Осват
ЦЗ
15
Арон Чонгваи
ЦФ
23
Дамир Редзич
ЦФ
7
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
1
Огнен Чанчаревич
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
2
Артем Бандикян
ЛЗ
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
6
Карен Налбандян
ЦП
22
Геворг Тарахчян
ЛВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Остались в запасе
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
2
Аттила Осват
ЦЗ
15
Арон Чонгваи
ЦФ
23
Дамир Редзич
ЦФ
7
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Армения - Венгрия
1
1
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
18
10
Офсайды
3
2
Количество передач
415
438
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.64
1.31
Смотреть прямую трансляцию матча Армения против Венгрии, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 ноября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Армения – Венгрия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»