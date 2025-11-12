Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Армения – Венгрия: прогноз и ставки на матч 13 ноября 2025 с коэффициентом 1.55

12 ноября 2025 9:33
Армения - Венгрия
13 нояб. 2025, четверг 20:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа Венгрии
Сделать ставку

15 ноября на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саргсяна» в Ереване состоится матч группового этапа Лиги наций, в котором Армения примет Венгрию. Хозяева постараются использовать поддержку болельщиков, чтобы навязать борьбу одному из фаворитов группы. Венгрия же приедет за победой, ведь она ведeт борьбу за первое место и выход в следующий дивизион.

Армения

Сборная Армении в последних матчах демонстрирует боевой настрой, но результаты оставляют желать лучшего. Команда неплохо смотрится в атаке, однако нестабильность обороны мешает набирать очки. В предыдущих домашних встречах армяне создавали моменты, но не хватало реализации. Основная задача на предстоящую игру – сыграть компактно и не дать Венгрии разогнаться в контратаках.

Венгрия

Венгры продолжают прогрессировать на фоне успешных выступлений в Европе. Команда показывает зрелый футбол, сочетая надeжность в защите и быстрые переходы в атаку. В последних матчах Венгрия стабильно забивает, особенно за счeт стандартов и активной игры по флангам. На выезде команда выглядит уверенно, что добавляет ей шансов на успех в Ереване.

Факты о командах

Армения

  • Не побеждает в 4 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • В 4 из 5 последних встреч сыграла «тотал меньше 2.5»
  • Лишь одна победа в домашних матчах за последний год

Венгрия

  • Победы в 3 из 5 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • В 4 из 5 матчей сыграла «обе команды забьют – нет»
  • На выезде не проигрывает в 6 матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
0
Забитых мячей
3
0
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Армения
0 : 1
13.11.2025
Венгрия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур
Венгрия
2 : 0
11.10.2025
Армения

Прогноз на матч Армения – Венгрия

Армения будет действовать осторожно, делая ставку на дисциплину в обороне и редкие контратаки. Венгрия выглядит мощнее и сбалансированнее, особенно в центре поля и при стандартах. Гости должны воспользоваться своим опытом и классом, чтобы увезти три очка, но матч вряд ли получится результативным. Ожидается минимальная победа Венгрии в упорной борьбе.

Рекомендованные ставки

  • Победа Венгрии – коэффициент 1.55
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.55
Победа Венгрии
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Венгрия Армения
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 