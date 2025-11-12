15 ноября на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саргсяна» в Ереване состоится матч группового этапа Лиги наций, в котором Армения примет Венгрию. Хозяева постараются использовать поддержку болельщиков, чтобы навязать борьбу одному из фаворитов группы. Венгрия же приедет за победой, ведь она ведeт борьбу за первое место и выход в следующий дивизион.

Армения

Сборная Армении в последних матчах демонстрирует боевой настрой, но результаты оставляют желать лучшего. Команда неплохо смотрится в атаке, однако нестабильность обороны мешает набирать очки. В предыдущих домашних встречах армяне создавали моменты, но не хватало реализации. Основная задача на предстоящую игру – сыграть компактно и не дать Венгрии разогнаться в контратаках.

Венгрия

Венгры продолжают прогрессировать на фоне успешных выступлений в Европе. Команда показывает зрелый футбол, сочетая надeжность в защите и быстрые переходы в атаку. В последних матчах Венгрия стабильно забивает, особенно за счeт стандартов и активной игры по флангам. На выезде команда выглядит уверенно, что добавляет ей шансов на успех в Ереване.

Факты о командах

Армения

Не побеждает в 4 последних матчах

В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

В 4 из 5 последних встреч сыграла «тотал меньше 2.5»

Лишь одна победа в домашних матчах за последний год

Венгрия

Победы в 3 из 5 последних матчей

В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

В 4 из 5 матчей сыграла «обе команды забьют – нет»

На выезде не проигрывает в 6 матчах подряд

Прогноз на матч Армения – Венгрия

Армения будет действовать осторожно, делая ставку на дисциплину в обороне и редкие контратаки. Венгрия выглядит мощнее и сбалансированнее, особенно в центре поля и при стандартах. Гости должны воспользоваться своим опытом и классом, чтобы увезти три очка, но матч вряд ли получится результативным. Ожидается минимальная победа Венгрии в упорной борьбе.

Рекомендованные ставки