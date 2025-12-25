Введите ваш ник на сайте
Замбия – Коморские острова: прогноз и ставки на матч 26 декабря 2025 с коэффициентом 1.95

25 декабря 2025 9:59
Замбия - Коморские острова
26 дек. 2025, пятница 20:30 | Кубок африканских наций, группа A, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Обе команды забьют
Сделать ставку

26 декабря во втором туре Кубка Африки сборная Замбии встретится с командой Коморские острова. Обе сборные неудачно стартовали на турнире и уже находятся под давлением турнирной ситуации. Замбия в первом туре сыграла вничью с Мали, а Коморские острова уступили Марокко, поэтому очный матч приобретает решающее значение в борьбе за выход из группы.

Замбия

Сборная Замбии продолжает испытывать серьезные проблемы в обороне. Команда пропускает в четырех матчах Кубка Африки подряд и в последних пяти встречах получила 10 мячей, что является одним из худших показателей в группе. При этом атакующий потенциал ограничен: всего 4 забитых мяча за аналогичный отрезок. Даже в матче с Мали, завершившемся ничьей, Замбия вновь не смогла сыграть надежно в защите. Серия без побед достигла пяти матчей, а нестабильная игра в обороне остается ключевым фактором риска.

Коморские острова

Коморские острова начали турнир поражением от Марокко, однако по содержанию игры команда выглядела организованнее соперника. В последних пяти матчах сборная забила 6 голов и пропустила 5, демонстрируя более сбалансированную статистику. Коморские острова регулярно забивают Замбии, отличившись в трех последних очных встречах. Команда делает ставку на плотную игру в центре поля и быстрые переходы в атаку, что может стать проблемой для нестабильной обороны соперника.

Факты о командах

Замбия

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 2.00 пропущенных мяча за игру

Коморские острова

  • В среднем 1.20 забитых гола за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 1.00 пропущенного мяча за игру
  • Забивает в 3 последних матчах против Замбии

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова

Прогноз на матч Замбия – Коморские острова

С учетом текущей формы команд матч ожидается напряженным и конкурентным. Замбия регулярно допускает ошибки в обороне, но при этом часто забивает в очных встречах. Коморские острова выглядят более собранно и способны воспользоваться слабостями соперника. Оптимальным вариантом выглядит ставка на результативность обеих команд, а также аккуратный выбор через общий тотал.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.0 голов – коэффициент 1.85

1.95
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Кубок африканских наций Коморские острова Замбия
