26 декабря во втором туре Кубка Африки сборная Замбии встретится с командой Коморские острова. Обе сборные неудачно стартовали на турнире и уже находятся под давлением турнирной ситуации. Замбия в первом туре сыграла вничью с Мали, а Коморские острова уступили Марокко, поэтому очный матч приобретает решающее значение в борьбе за выход из группы.
Замбия
Сборная Замбии продолжает испытывать серьезные проблемы в обороне. Команда пропускает в четырех матчах Кубка Африки подряд и в последних пяти встречах получила 10 мячей, что является одним из худших показателей в группе. При этом атакующий потенциал ограничен: всего 4 забитых мяча за аналогичный отрезок. Даже в матче с Мали, завершившемся ничьей, Замбия вновь не смогла сыграть надежно в защите. Серия без побед достигла пяти матчей, а нестабильная игра в обороне остается ключевым фактором риска.
Коморские острова
Коморские острова начали турнир поражением от Марокко, однако по содержанию игры команда выглядела организованнее соперника. В последних пяти матчах сборная забила 6 голов и пропустила 5, демонстрируя более сбалансированную статистику. Коморские острова регулярно забивают Замбии, отличившись в трех последних очных встречах. Команда делает ставку на плотную игру в центре поля и быстрые переходы в атаку, что может стать проблемой для нестабильной обороны соперника.
Факты о командах
Замбия
- Не выигрывает в 5 последних матчах
- Пропускает в 5 матчах подряд
- В среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
- В среднем 2.00 пропущенных мяча за игру
Коморские острова
- В среднем 1.20 забитых гола за игру (последние 5 матчей)
- В среднем 1.00 пропущенного мяча за игру
- Забивает в 3 последних матчах против Замбии
Прогноз на матч Замбия – Коморские острова
С учетом текущей формы команд матч ожидается напряженным и конкурентным. Замбия регулярно допускает ошибки в обороне, но при этом часто забивает в очных встречах. Коморские острова выглядят более собранно и способны воспользоваться слабостями соперника. Оптимальным вариантом выглядит ставка на результативность обеих команд, а также аккуратный выбор через общий тотал.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.95
- Тотал больше 2.0 голов – коэффициент 1.85