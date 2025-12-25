26 декабря во втором туре Кубка Африки сборная Замбии встретится с командой Коморские острова. Обе сборные неудачно стартовали на турнире и уже находятся под давлением турнирной ситуации. Замбия в первом туре сыграла вничью с Мали, а Коморские острова уступили Марокко, поэтому очный матч приобретает решающее значение в борьбе за выход из группы.

Замбия

Сборная Замбии продолжает испытывать серьезные проблемы в обороне. Команда пропускает в четырех матчах Кубка Африки подряд и в последних пяти встречах получила 10 мячей, что является одним из худших показателей в группе. При этом атакующий потенциал ограничен: всего 4 забитых мяча за аналогичный отрезок. Даже в матче с Мали, завершившемся ничьей, Замбия вновь не смогла сыграть надежно в защите. Серия без побед достигла пяти матчей, а нестабильная игра в обороне остается ключевым фактором риска.

Коморские острова

Коморские острова начали турнир поражением от Марокко, однако по содержанию игры команда выглядела организованнее соперника. В последних пяти матчах сборная забила 6 голов и пропустила 5, демонстрируя более сбалансированную статистику. Коморские острова регулярно забивают Замбии, отличившись в трех последних очных встречах. Команда делает ставку на плотную игру в центре поля и быстрые переходы в атаку, что может стать проблемой для нестабильной обороны соперника.

Факты о командах

Замбия

Не выигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в 5 матчах подряд

В среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

В среднем 2.00 пропущенных мяча за игру

Коморские острова

В среднем 1.20 забитых гола за игру (последние 5 матчей)

В среднем 1.00 пропущенного мяча за игру

Забивает в 3 последних матчах против Замбии

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Кубок африканских наций, 2 тур Замбия 0 : 0 Коморские острова

Прогноз на матч Замбия – Коморские острова

С учетом текущей формы команд матч ожидается напряженным и конкурентным. Замбия регулярно допускает ошибки в обороне, но при этом часто забивает в очных встречах. Коморские острова выглядят более собранно и способны воспользоваться слабостями соперника. Оптимальным вариантом выглядит ставка на результативность обеих команд, а также аккуратный выбор через общий тотал.

Рекомендованные ставки: