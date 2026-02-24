25 февраля в 10 туре чемпионата Саудовской Аравии Высшей лиги «Аль-Фейха» примет «Неом». Команды располагаются в середине таблицы: хозяева идут 11-ми с 26 очками, гости занимают 8 место с 31 баллом. Встреча выглядит как противостояние атакующей формы «Аль-Фейхи» и организованной обороны «Неома».

«Аль-Фейха»

Команда подходит к матчу после победы над «Аль-Таавуном» (3:2) и стабильно отличается в последних турах – «Аль-Фейха» забивает в 3 матчах подряд чемпионата. На дистанции пяти игр коллектив отметился 10 голами (в среднем 2.00 за матч), однако оборона не всегда справляется: 6 пропущенных за тот же отрезок. Лучший бомбардир – Фешн Сакала (10 голов в 21 матче). Важно, что дома «Аль-Фейха» побеждает в 3 последних встречах.

«Неом»

Гости также находятся в неплохой форме: победа над «Аль-Халиджем» (1:0) в прошлом туре позволила закрепиться в верхней половине таблицы. Команда пропустила всего 2 мяча в последних 5 матчах (в среднем 0.40 за игру), что делает оборону одним из главных козырей. При этом в атаке «Неом» действует прагматично – 6 голов за 5 игр (1.20 в среднем). Лидер нападения – Александр Ляказетт (10 голов в 23 матчах).

Факты о командах:

«Аль-Фейха»

11 место после 22 туров (26 очков)

Побеждает в 3 последних домашних матчах

Забивает в 3 последних матчах чемпионата

В последних 5 играх: 10 забитых и 6 пропущенных

В среднем: 2.00 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)

«Неом»

8 место после 22 туров (31 очко)

В последних 5 играх пропустил всего 2 мяча

В среднем: 1.20 забито и 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Победа 1:0 в прошлом туре

3 «сухих» матча в последних 5 играх

Прогноз на матч «Аль-Фейха» – «Неом»

«Аль-Фейха» активно действует в атаке, особенно на своем поле, но «Неом» компенсирует это надежной обороной. С учетом текущей формы гостей и их способности играть от результата, матч может пройти в вязком темпе с ограниченным количеством голевых моментов. При этом гости способны навязать борьбу и избежать поражения.

Рекомендованные ставки: