Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Фейха» – «Неом»: прогноз и ставки на матч 25 февраля 2026 с коэффициентом 1.7

24 февраля 2026 9:35
Аль-Фейха - Неом
25 февр. 2026, среда 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

25 февраля в 10 туре чемпионата Саудовской Аравии Высшей лиги «Аль-Фейха» примет «Неом». Команды располагаются в середине таблицы: хозяева идут 11-ми с 26 очками, гости занимают 8 место с 31 баллом. Встреча выглядит как противостояние атакующей формы «Аль-Фейхи» и организованной обороны «Неома».

«Аль-Фейха»

Команда подходит к матчу после победы над «Аль-Таавуном» (3:2) и стабильно отличается в последних турах – «Аль-Фейха» забивает в 3 матчах подряд чемпионата. На дистанции пяти игр коллектив отметился 10 голами (в среднем 2.00 за матч), однако оборона не всегда справляется: 6 пропущенных за тот же отрезок. Лучший бомбардир – Фешн Сакала (10 голов в 21 матче). Важно, что дома «Аль-Фейха» побеждает в 3 последних встречах.

«Неом»

Гости также находятся в неплохой форме: победа над «Аль-Халиджем» (1:0) в прошлом туре позволила закрепиться в верхней половине таблицы. Команда пропустила всего 2 мяча в последних 5 матчах (в среднем 0.40 за игру), что делает оборону одним из главных козырей. При этом в атаке «Неом» действует прагматично – 6 голов за 5 игр (1.20 в среднем). Лидер нападения – Александр Ляказетт (10 голов в 23 матчах).

Факты о командах:

«Аль-Фейха»

  • 11 место после 22 туров (26 очков)
  • Побеждает в 3 последних домашних матчах
  • Забивает в 3 последних матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 10 забитых и 6 пропущенных
  • В среднем: 2.00 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)

«Неом»

  • 8 место после 22 туров (31 очко)
  • В последних 5 играх пропустил всего 2 мяча
  • В среднем: 1.20 забито и 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 1:0 в прошлом туре
  • 3 «сухих» матча в последних 5 играх

Прогноз на матч «Аль-Фейха» – «Неом»

«Аль-Фейха» активно действует в атаке, особенно на своем поле, но «Неом» компенсирует это надежной обороной. С учетом текущей формы гостей и их способности играть от результата, матч может пройти в вязком темпе с ограниченным количеством голевых моментов. При этом гости способны навязать борьбу и избежать поражения.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.7

1.70
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Неом Аль-Фейха
Другие прогнозы
24.02.2026
20:45
1.78
Лига чемпионов, 1/16 финала
Атлетико - Брюгге
«Брюгге» с форой +1.5
24.02.2026
22:00
1.58
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хазм - Аль-Иттихад
Тотал больше 2.5
24.02.2026
22:00
1.68
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун - Аль-Хиляль
Индивидуальный тотал «Аль-Хиляля» больше 2
24.02.2026
22:00
2.20
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Халидж - Аль-Холуд
Тотал меньше 2.5
24.02.2026
23:00
1.70
Лига чемпионов, 1/16 финала
Интер - Буде-Глимт
Победа Интера и тотал больше 3
25.02.2026
20:45
1.68
Лига чемпионов, 1/16 финала
Аталанта - Боруссия Д
Тотал больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 