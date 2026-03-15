«Каспий» – «Окжетпес»: прогноз и ставки на матч 17 марта 2026 с коэффициентом 2.65

15 марта 2026 9:00
Каспий - Окжетпес
17 мар. 2026, вторник 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
17 марта во 2-м туре казахстанской Премьер-лиги «Каспий» примет «Окжетпес». Это противостояние команды с мощной домашней формой и аутсайдера, переживающего катастрофический кризис в обороне. Хозяева стабильно забивают и побеждают дома, гости пропускают по 3-4 гола за матч.

«Каспий»

Актаусцы занимают место в середине таблицы и демонстрируют отличную домашнюю форму, побеждая в 6 последних матчах на своем поле. Команда забивает в 17 из 19 последних матчей (1.20 гола в среднем за последние 5 игр) и выглядит уверенно. Оборона «Каспия» нестабильна – пропуски в 9 последних матчах и 1.60 пропуска в среднем.

«Окжетпес»

Кокшетауцы занимают место в нижней части таблицы и переживают катастрофический кризис в обороне. Команда пропускает в 8 последних матчах и демонстрирует ужасающую статистику – 3.20 пропуска в среднем за последние 5 игр (16 голов). При этом атака «Окжетпеса» работает неплохо (1.60 гола в среднем), и гости забивают в 5 последних матчах. Важный фактор – «Окжетпес» забивает «Каспию» в 10 последних очных встречах.

Факты о командах:

«Каспий»

  • Побеждает в 6 последних домашних матчах.
  • Забивает в 17 из 19 последних матчей (1.20 в среднем).
  • Пропускает в 9 последних матчах (1.60 в среднем).

«Окжетпес»

  • Пропускает в 8 последних матчах (3.20 в среднем).
  • Забивает в 5 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Забивает «Каспию» в 10 последних очных встречах.

Прогноз на матч «Каспий» – «Окжетпес»

«Каспий» имеет отличную домашнюю форму и стабильно забивает. «Окжетпес» катастрофически пропускает, но стабильно забивает в очных встречах. Учитывая, что хозяева сильны дома, а гости много пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Каспия» в результативном матче.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Каспия» – коэффициент 1.65.
  • Обе забьют – ДА

Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига
